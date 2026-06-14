Quién es Livano Comenencia, el primer jugador en la historia de Curazao en anotar en Mundiales

Curazao es una de las sorpresas que tiene la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta vez el equipo antillano sigue escribiendo su historia dentro de la justa mundialista gracias a un hombre: Livano Comenencia.

El futbolista del FC Zúrich logró anotar el primer gol de Curazao luego de una rápida transición ofensiva de su equipo. Logrando disparar desde fuera del área para batir el arco de Manuel Neuer. En ese sentido, Comenencia termina por colocarse en un lugar de privilegio dentro del evento más importante de futbol a nivel de selecciones.

Liviano Comencia con la Selección de Curazao|Credito: @livano076 / Instagram

Quién es Livano Comenencia, el jugador de Curazao que le anotó a Alemania

Liviano Comenencia es un lateral derecho de 22 años que nació en Países Bajos el 3 de febrero del 2004. Su carrera como futbolista inició en las inferiores del PSV Eindhoven. En el 2021 fue incluido en la lista del prestigioso diario The Guardian como una de las 60 mejores jóvenes promesas a nivel mundial. Por lo que en el siguiente año firmó su primer contrato profesional con el PSV Eindhoven.

La Juventus terminó por ficharlo en el 2023 para incorporarlo a su equipo juvenil Juventus Next Gen. Debido a su ascendencia curazoleña, optó por representar a la Selección de Curazao en el año 2024. Mientras que en el 2025 terminó por arribar al FC Zúrich de Suiza, equipo en el que actualmente radica.

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La increíble transformación de Livano Comenencia en la Selección de Curazao

Comenencia se catalogó como un ágil lateral derecho que por momentos fue utilizado como un extremo derecho. Sin embargo, el entrenador Dick Advocaat optó por reconvertirlo en centro delantero debido a su gran calidad ofensiva.

Liviano Comenencia entrenando con la Selección de Curazao|Credito: @livano076 / Instragram

Curiosamente la apuesta de Advocaat le otorga hoy a Curazao su primer gol en la Copa Mundial de la FIFA™. Por lo que se espera que el equipo antillano sigue sumando sus primeros registros dentro de la cita mundialista.

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