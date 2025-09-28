¿Quién es el mejor equipo de América? Las estadísticas son claras

El futbol del continente americano se ha transformado con el paso de los años y algunos históricos se encuentran en crisis. Por eso, surge la pregunta de cuál es el equipo más poderoso de la era presente en América. Y estos datos tal vez no gusten a muchos, pero demuestran por qué Palmeiras puede ser considerado el mejor club de ambas confederaciones, Concacaf y Conmebol.

Cruz Azul: 19 años de la final de la Copa Libertadores

Te puede interesar - ¿Cuándo fue la última vez que un equipo mexicano jugó Copa Libertadores?

Te puede interesar - ¿Qué opina Mikel Arriola de que México vuelva a la Copa Libertadores?

¿Por qué Palmeiras es el mejor equipo de América en estos momentos?

Dejando atrás la conversación sobre por qué Conmebol tiene equipos con más poderío y evidentemente con más historia en torneos importantes que otros clubes de Concacaf, Palmeiras tiene múltiples datos que los colocan como el cuadro más poderoso del momento. Justo ahora se metieron a otra semifinal de la Copa Libertadores, por ello es que viene a colación este cuestionamiento.

Y es que las estadísticas son contundentes en cuanto a la Libertadores y su comparativa con el resto de clubes de su país:

Más títulos

Más títulos consecutivos

Más finales

Más semifinales

Más semifinales consecutivas

Más Cuartos de Final

Más Cuartos de Final consecutivos

Más Octavos de Final

Más Octavos de Final consecutivos

Más participaciones

Más participaciones consecutivas

Más cruces en fases eliminatorias

Más clasificaciones en fases eliminatorias

Más partidos

Más partidos como local

Más partidos como visitante

Más victorias

Más victorias como local

Más victorias como visitante

Más goles convertidos

Más goles como local

Más goles como visitante

Mayor invicto

Mayor invicto como local

Mayor invicto como visitante

Eliminó a todos sus clásicos rivales

Nunca cayó en la Fase Previa

¿Palmeiras pertenece a la mejor liga de América?

Aunque muchos pudieran indicar que ser el mejor de su liga no significa que sean el mejor club de América, en estos momentos no hay mejor liga que la brasileña. A nivel económico solamente Estados Unidos o México le compiten. Y eso ha concretado también que en los últimos seis años de competición, solamente los brasileños se coronaron en la Libertadores de América.

Mientras que en lo deportivo, se ha demostrado que solo Argentina o unos cuantos clubes del resto de Sudamérica pueden competir ante los potentes clubes del Brasileirao. Por ello, no hay duda de que si Palmeiras “domina” la Copa Libertadores, claramente es el mejor equipo del continente.