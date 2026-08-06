Conoce el legado de Raúl Paredes, jugó en Chivas y fue el primer mexicano en llegar a la Bundesliga

La liga de futbol alemana es una donde el futbolista mexicano no ha tenido participación, sin embargo siempre existe un pionero, que en este caso fue Raúl Paredes. El atacante mexicano tuvo paso por Chivas, Zacatepec, Irapuato y Correcaminos en el balompié nacional, pero se aventuró en la Bundesliga muy joven. Lamentablemente se anunció su fallecimiento a los 59 años, pero este este es su legado.

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¿Quién fue Raúl Paredes, atacante mexicano que militó en Bundesliga?

Probablemente lo primero que se piense en la relación de México y la Bundesliga es el fantástico nivel mostrado por Pavel Pardo y Ricardo Osorio en aquel Stuttgart campeón de la liga en la 2006-07. Sin embargo, fueron algunas décadas atrás cuando Raúl Paredes logró el salto… impulsado por un ámbito personal.

Fue en 1988 cuando el atacante se fue de intercambio a dicho país. Tenía 22 años y tuvo que comprarle su ficha a Irapuato. Su representante logró el acuerdo con los freseros y así dio el salto a una institución como el Schalke 04. "Se trató de otro reto… es como si me hubiera ido a formar. Difícilmente iba a jugar, la verdad… Estaba lejos de contar con las condiciones que demandaba el futbol alemán para un elemento de Primera División (Bundesliga)... y el futbol donde competía era contra tres o cuatro jugadores mejores que yo”.

Sin embargo, esa no fue su única oportunidad, pues regresó a Correcaminos en México, para que en 1989 llegara otra opción alemana pero ahora con el Magdeburg. Y aunque muchos indican que no fue fructífera su etapa, la historia le acompañará siempre como el mexicano pionero en la Bundesliga.

Raúl Paredes: ¿qué mexicanos jugaron en la Bundesliga?

Indicado lo del caso de Raúl Paredes como el pionero de México en Alemania, este es el listado de jugadores mexicanos que recibieron la oportunidad en dicha liga y el año de su debut.