Pasaron 40 AÑOS: Quién fue el último jugador de Brasil en fallar un penal en un Mundial

Brasil tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador contra Noruega en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ mediante los once pasos. Bruno Guimarães fue el encargado de tomar el balón para realizar la ejecución, un dato que llamó la atención ya que Vinicius Júnior suele ser el pateador designado. Sin embargo, su remate fue detenido por el guardameta noruego Ørjan Nyland, situación que no sucedía hace 40 años.

La última vez que Brasil había fallado un penal, sin tener en cuenta la tanda de penales, había sido en el Mundial de México 1986, es decir, 40 años atrás. En aquella ocasión, el encargado de ejecutar el remate fue Zico, leyenda de la Verdeamarela. El mediocampista falló su ejecución ante Francia, en el juego correspondiente por los Cuartos de Final de aquel torneo.

Zico, jugador de Brasil

Cómo fue el penal fallado por Zico en el Mundial de México 1986

Zico había ingresado desde el banco en el segundo tiempo, tras llegar al Mundial con problemas físicos. Apenas unos minutos después de entrar, habilitó a Branco, quien fue derribado en el área. Brasil tuvo la chance de ponerse 2-1 ante Francia.

Zico tomó la pelota y ejecutó el penal con derecha, buscando el sector izquierdo del arquero. Sin embargo, Joël Bats adivinó la intención y atajó el remate. El partido siguió 1-1 y terminó definiéndose en la tanda de penales.

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En la definición, Zico sí convirtió su disparo, pero Brasil quedó eliminado después de los fallos de Sócrates y Júlio César. Francia avanzó a Semifinales y aquel penal quedó marcado como uno de los momentos más dolorosos de la carrera de Zico y de la historia mundialista de Brasil.

Brasil está en busca de un lugar en los Cuartos de Final

El combinado sudamericano está ante una prueba directa para seguir con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Verdeamarela enfrenta a Noruega por los Octavos de Final con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del torneo y mantener vigente su ilusión de pelear por el título.

El equipo sudamericano llegó a esta instancia después de eliminar a Japón en la ronda previa, pero ante Noruega se encontró con un partido incómodo. El seleccionado europeo, liderado por figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, representa un obstáculo de alto riesgo por su potencia física, su orden defensivo y su capacidad para lastimar en pocos metros.

Para Brasil, avanzar a Cuartos de Final no solo significaría dar otro paso en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino también reforzar su candidatura en una parte decisiva del cuadro. El ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre México e Inglaterra, por lo que el margen de error comienza a ser cada vez más reducido.