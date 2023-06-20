¿Quién podría sustituir a Alexis Vega en la Copa Oro?

La baja de delantero Alexis Vega de la Copa Oro por una lesión que lo marginó de los partidos amistosos y de la Nations League, el elemento de Chivas abandonó la concentración de la Selección Mexicana.

A pocos días del arranque de la Copa Oro, Alexis Vega decidió volver a las Chivas para tratarse la lesión en la rodilla.

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“La Dirección de Selecciones Nacionales informa que Alexis Vega causa baja de la convocatoria final de la Selección Nacional de México que participará en Copa Oro por lesión. El jugador reportará con su club (Chivas de Guadalajara) para continuar con su proceso de rehabilitación", así lo comunicó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

¿Quiénes son las opciones para ocupar el lugar de Alexis Vega?

Pero, ahora con la baja de Vega se queda libre un lugar para completar plantel de la Copa Oro, los elegibles son Roberto Alvarado y Diego Lainez jugadores que pueden cubrir las funciones de Vega.

En el caso del “Piojo” Alvarado podría tener más posibilidades de ir, ya que tuve más actividad en los partidos amistosos con Diego Cocca, pero ahora con Jaime Lozano, Lainez podría tener un chance, ya que el entrenador lo conoce y ocupó de titular en los Juegos Olímpicos, un torneo referencia para arrancar el proceso de interino del “Jimmy”.

Estos dos elementos son elegibles, ya que están anotados en la lista de 40 elementos que entregó el cuerpo técnico anterior para la Copa Oro antes del Final Four de la Nations League de la CONCACAF.

Otras opciones serían Orbelin Pineda y Sebastián Córdova, mismos que pueden jugador por ambos perfiles.

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Horario y donde ver México vs Honduras de la Copa Oro

La Selección Mexicana debutará en la Copa Oro ante Honduras, en el comienzo del mandato de manera interina a de Jaime Lozano; el partido lo podrás seguir a las 5:50 pm en aztecadeportes.com y Azteca 7.

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