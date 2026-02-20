San Francisco 49ers vuelve al Azteca; ¿cuántos partidos de NFL se han jugado en México?

¡Es un hecho! Después de varias semanas de constantes rumores y de que se hablara de la posibilidad de llegar a otros inmuebles al interior del país, los 49ers de San Francisco confirmaron su arribo al Estadio Azteca en un duelo oficial de la próxima temporada dentro de la NFL.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Tal y como se menciona, la NFL confirmó la llegada de los 49ers de San Francisco a México después de varios años de espera, motivo por el cual se espera su arribo al Estadio Azteca en noviembre de este año. Y, en medio de conocer su rival, vale recordar todos los juegos que se han vivido en territorio nacional.

¿Cuántos partidos de la NFL se han realizado en México?

A lo largo de 50 años de historia, México ha formado parte de un total de 12 encuentros de futbol americano correspondientes a la NFL. Estos incluyen algunos duelos de exhibición, mientras que otros han sido de temporada regular teniendo al Estadio Azteca como su sede principal.

Te puede interesar: ¿WWE prepara un combate entre Dragon Lee y Gunther?

Te puede interesar: ¿Por qué al DT de Chivas la preocupa la visita a Cruz Azul?

De estos, siete han sido juegos de exhibición iniciando en agosto del año 1978, mientras que los demás fueron en los años 1994 y 1996. Del mismo modo, otros enfrentamientos de pretemporada o amistosos se realizaron en los años 1997, 1998, 2000 y 2001 entre los Cowboys y los Raiders.

Fue así cuando, en octubre del 2005, se llevó a cabo el primer juego oficial de la NFL entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers. A partir de ahí, se han realizado cuatro juegos más destacando los ocurridos en el año 2016 y finalmente el 2022, mismo en donde San Francisco derrotó a Arizona 38-10.

¿Quién podría ser el rival de los 49ers de San Francisco en la NFL?

Los San Francisco 49ers tienen nueve opciones de rivales para enfrentarlos en la cancha del Estadio Azteca en noviembre próximo de acuerdo con su calendario. Estos son los siguientes: Las Vegas Raiders, Miami Dolphins, Denver Broncos, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Minnesota Vikings, Arizona Cardinals, Los Ángeles Rams y Seattle Seahawks.