Quiénes son los 2 árbitros que fueron suspendidos por haber afectado al América en duelo vs Rayados de Monterrey

Tras las duras críticas de André Jardine contra el arbitraje , Jesús Rafael López Valle y Adonai Escobedo fueron suspendidos por sus actuaciones en el partido entre los Rayados de Monterrey y el Club América, en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Son castigos duros para estos dos referís.

Resulta que, tras el juego entre los americanistas y los regiomontanos en Monterrey, los árbitros del partido fueron suspendidos por haber afectado el duelo entre estos dos grandes equipos. A pesar de sus reconocidas trayectorias como silbantes, estos fueron sancionados por no realizar su trabajo y cometer errores graves, sobre todo por ignorar tarjetas rojas evidentes.

SUSPENDIDOS

La Comisión Disciplinaria decidió sancionar a Rafael López Valle y Adonai Escobedo por sus errores en el Rayados vs América y no volverán a trabajar en la Liguilla. Luego de la revisión del video se consideró que árbitro y VAR se equivocaron y feo. pic.twitter.com/Kz21y27oiE — david medrano felix (@medranoazteca) November 27, 2025

¿Quiénes son los 2 árbitros suspendidos por el partido entre Rayados y América?

Según los datos de Transfermarkt, Jesus Rafael Lopez Valle nació en Culiacán y tiene 34 años. Dentro del campo de juego no pudo identificar que las faltas en cuestión merecían tarjetas rojas.

TE PUEDE INTERESAR:



Por su parte, Adonai Esbobedo nació en Nuevo León, Aguascalientes, y tiene 38 años. Fue el máximo responsable del VAR pero, a pesar de lo evidente que eran las imágenes, no propuso una revisión en ninguna de las dos infracciones de Rayados sobre América.

JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS André Jardine explotaba contra el arbitraje

La sanción a los árbitros del partido entre Rayados y América

Tal como contó el periodista David Medrano, la Comisión Disciplinaria decidió sancionar a Rafael López Valle y Adonai Escobedo por sus errores en el Rayados vs América y no volverán a trabajar en la Liguilla. “Luego de la revisión del video se consideró que árbitro y VAR se equivocaron y feo”, sostuvo el reportero.

¿Cuáles fueron los errores que dejaron a los silbantes suspendidos en la Liguilla?

“En la revisión que se hizo, se encontró que las jugadas en las que no se expulsó a Tecatito Corona y Chávez, precisamente eran de sancionarse con tarjeta roja. La Comisión de Arbitraje escuchó los comentarios y Adonai y Valle quedan fuera de la Liguilla”, expresó Medrano.

Tarjeta roja para Tecatito de @Rayados por ésta entrada, llega tarde, golpea con los tachones en la pierna, con fuerza a Fidalgo de @ClubAmerica



Adonaí en el #VAR ya empezó a desafinar.

Mal las designaciones en el VAR. Sigue demostrando ese director del VAR que le queda grande… pic.twitter.com/yfc4vOUIaS — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) November 27, 2025

En primera instancia, y la más evidente de todas, fue la infracción que recibió Álvaro Fidalgo por parte del Tecatito Corona, quien le dio con la suela de sus tachones en la rodilla, lo que ameritaba una expulsión directa, pero no fue sancionada así por López Valle y Escobedo.

La segunda infracción puede ser más discutible, pero también es durísima: Ricardo Chávez le dio un planchazo por arriba del pie a Brian Rodríguez. Ni esta ni la anterior fueron consideradas infracciones merecedoras de tarjeta roja. Por eso, error y suspensión para los silbantes.

