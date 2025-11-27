André Jardine dijo que el “tema arbitral fue una vergüenza” pero no esperaba el castigo que recibiría

Rayados de Monterrey dio el golpe y le ganó 2-0 al Club América en el partido válido por la ida de los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025. Así, las Águilas tienen una tarea muy difícil para volver a ser campeones de la Liga BBVA MX. Pero más allá de eso, las palabras del entrenador André Jardine en rueda de prensa generaron controversia.

Por un lado, André Jardine mandó un mensaje a sus detractores ; pero, por otra parte, apuntó contra el árbitro del partido. El director técnico de los de Coapa sostuvo que el “tema arbitral fue una vergüenza”. Lejos de recibir un apoyo unánime, el brasileño tuvo un duro castigo por parte de los aficionados, que pidieron mayor autocrítica y enfocarse en ganar.

Instagram André Jardine / @oficialandrejardine André Jardine, técnico de América.

“Creo que no va a sumar, que hay que enfocarnos en el partido, pero apenas mi comentario es que hoy el tema arbitral fue una vergüenza, en mi visión”, expresó André Jardine en conferencia post derrota contra Rayados. Es evidente que no estuvo a gusto con el trabajo realizado por el árbitro Jesus Rafael Lopez Valle y los encargados del VAR.

El castigo que recibió André Jardine tras su crítica al arbitraje

Los fanáticos fueron quienes más castigaron a André Jardine tras lo que dijo. “Cero autocrítica, siempre buscando culpables menos él y excusando sus cagad** tácticas en falta de trabajo, en lugar de reconocer que se pasa de pendejo casado con línea de 5”, expresó un fanático en X (ex Twitter).

Ya no tiene autocrítica, lo que fue una verdadera vergüenza es el planteamiento y la forma de jugar del equipo... — águila (@65_aguila) November 27, 2025

“Si sigue con esas actitudes de echarle la culpa a terceros y no reconocer su error entonces sí es momento de que vaya”, aseguró otro fanático. “Ya no tiene autocrítica, lo que fue una verdadera vergüenza es el planteamiento y la forma de jugar del equipo…”, aseguró un tercero.

La polémica del arbitraje entre Rayados de Monterrey y Club América

Quizás la jugada que más ruido causó en los americanistas fue la no expulsión de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona por una dura infracción contra Álvaro Fidalgo. El árbitro y el VAR decidieron que no merecía tarjeta roja.

¿Cuándo vuelven a jugar América y Rayados por la vuelta?

Según lo dispuesto por la Liga MX, Club América recibe a Rayados de Monterrey el próximo sábado 29 de noviembre en punto de las 5 de la tarde (hora CDMX) en el estadio Ciudad de los Deportes. Si quieren avanzar de ronda, las Águilas deberán ganar por una diferencia de dos goles (la posición en la tabla general lo beneficia en caso de empate global).

