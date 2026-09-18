Estos son los 5 futbolistas que cubrirían las bajas de los seleccionados de Chivas

La primera lista de convocados de Rafael Márquez se anunció y se mantuvo una base rojiblanca, que incluye a dos canteranos del equipo recién salidos a Europa. Ante eso, otros juveniles vienen pujando fuertemente para conseguir un sitio en el primer equipo, situación que podría darse (aunque sea en el banco de suplentes) en la Jornada 10. Estos son los canteranos de Chivas que podrían aparecer en breve en las actividades del primer equipo.

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¿Qué futbolistas podrían incursionar en el primer equipo de Chivas?

Como ya ocurrió en la liguilla del Clausura 2026, Chivas tendrá que afrontar la Jornada 10 del Apertura 2026 sin sus seleccionados nacionales. Ante la nueva Fecha FIFA de septiembre-octubre, el equipo tendrá que solucionar con la cantera. Y es que incluso juveniles como Santi Sandoval y Hugo Camberos fueron llamados por el Káiser.

En ese sentido, diversos espacios cercanos al equipo destacan los siguientes nombres, recordando que otros como Jesús Hernández, Ángel Chávez y Samir Inda ya han tenido convocatorias y actividades en primera división. Por lo que será interesante observar el modo de trabajo de Gabriel Milito, que debe resolver este tipo de situaciones al ver las bajas de sus hombres importantes cuando enfrenten al Querétaro.

Estos son los futbolistas que están esperando su oportunidad en la cantera de Chivas:

Daniel Villaseca - Mediocampista de 23 años

Diego Latorre - Delantero de 21 años

Carlos Hernández - Central de 19 años

Saúl Zamora - Mediocampista de 23 años

Leonardo Jiménez - Carrilero de 23 años

¿Cómo suplirá Gabriel Milito las bajas de Chivas en la Jornada 10?

De nueva cuenta se supo desde principio de torneo que los clubes de la Liga BBVA MX deberían de sortear la Jornada 10 sin seleccionados nacionales. El problema para Chivas es que el gran momento de su equipo le llenó el ojo a Rafa Márquez y convocó 6 hombres que son claves en los planteamientos del Rebaño Sagrado.

@miseleccionmx El proceso continúa, pero en un nuevo capítulo. 👏 ¡Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional! 🇲🇽 ♬ sonido original - Selección Nacional

Tanto Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval como Roberto Alvarado… serán los representante rojiblancos en esta Fecha FIFA. Ante eso, Milito tendrá uno de los retos más complicados de gestionar en este semestre, pues es medio equipo titular el que se le quitará al estratega argentino.