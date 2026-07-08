Qué es lo que enfrentará Rafael Márquez antes del Mundial 2030: los retos con la Selección Mexicana

Rafael Márquez fue nombrado oficialmente entrenador de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030™ tras la salida de Javier Aguirre, quien en esta edición de la justa hizo historia al ligar 4 victorias consecutivas. Sin embargo, no alcanzó el objetivo de llegar a los cuartos de final. El Káiser no la tendrá nada fácil, pues durante el proceso se enfrentará a grandes retos.

El eterno capitán será el encargado de conformar una nueva plantilla plagada de jóvenes, pues la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue la última para varios futbolistas, como es el caso de Guillermo Ochoa y posiblemente el de Raúl Alonso Jiménez, quien se quitó la malaria y al fin marcó no una, sino 3 veces en el torneo internacional.

Márquez enfrentará varos torneos importantes antes de la justa mundialista de 2030.|@rafamarquez.a

Los retos de Rafael Márquez como entrenador de México

Pese a que aún no es oficial, se espera que Rafa debute como entrenador de la Selección Mexicana en un partido amistoso que posiblemente se dispute en octubre de este año, ya que en noviembre jugarán los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el primer reto en la era del exjugador del Barcelona.

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Pero el máximo reto de Márquez y su cuerpo técnico será la Eliminatoria para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2030™, la cual arranca el próximo año. Cabe destacar que México no disputa la clasificación desde Qatar 2022, ya que en esta edición fue sede del máximo evento de futbol.



Partidos amistosos – Octubre 2026

– Octubre 2026 Cuartos de final de la Concacaf Nations League : Noviembre 2026

: Noviembre 2026 Copa Oro : Verano de 2027

: Verano de 2027 Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2030™: Septiembre de 2027

Septiembre de 2027 Copa América: Verano de 2028 (Hay negociaciones, aún no es oficial)

Verano de 2028 (Hay negociaciones, aún no es oficial) Copa Oro: Verano de 2029.

El cambio generacional de Rafa Márquez con México

Uno de los mejores futbolistas que ha tenido México tendrá una gran encomienda y esa es la de realizar un cambio generacional, pues hay futbolistas que pujan por una oportunidad. En esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, el “Vasco” convocó a algunos de ellos que tienen pinta para hacer cosas grandes.

Entre los jugadores a los que Márquez puede considerar son Gilberto Mora, quien comanda la lista, Armando “Hormiga” González, Mateo Chávez y Obed Vargas, así como los que quedaron fuera de la convocatoria, como Elías Montiel de los Tuzos del Pachuca.