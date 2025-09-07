Quiénes son los tres máximos ganadores del US Open y en qué lugar están Sinner y Alcaraz

El US Open llegó a su final y con ello se está haciendo más fuerte la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Después de que se conociera que Aryna Sabalenka es la campeona en la categoría femenil, ahora los varones van por la hazaña de llevarse el último Grand Slam del Año. El italiano y el español quieren seguir haciendo historia, pero aún les falta un mundo para iguala a Richard Sears, William Larned y Bill Tiden, todos con siete trofeos del US Open.

La historia que viven Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es digan de presumirse. El ibérico está muy cerca de rompe una racha espectacular. Se convertiría en el primer tenista masculino en ganar el US Open sin perder un solo set en la era abierta. Por su parte, el italiano se llevaría tres de los cuatro Grand Slams del año, sumado a que es el único de la reciente temporada que jugó todos los partidos por los títulos de majors. El de El Palmar y el de San Candio solamente han ganado un US Open, por lo que pelean por el segundo.

REUTERS

“Estos dos jugadores son los mejores del mundo en este momento. Todavía quiero jugar una temporada completa de Grand Slam el próximo año”, dijo Novak Djokovic, tras caer en las semifinales ante Carlos Alcaraz en tres sets. El serbio es el más ganador en la historia con 24 títulos de Grand Slam.

Los más ganadores del US Open

Richard Sears – 7 William Larned – 7 Bill Tilden – 7 Jimmy Connors – 5 Pete Sampras – 5

Sinner vs Alcaraz otra final como rivales y sin quienes les hagan competencia

El “Big Three” (Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) está cerrando uno de los ciclos más importantes en el mundo del tenis. La continuidad del serbio estaría en duda para el próximo año, pues él quiere seguir, pero sabe que su edad sería un impedimento. Por su parte, Jannik Sinner y Carlos Álcaraz le están dando una alegría más a los fanáticos y este 2025 han disputado tres finales de majors de las cuatro posibles.

“Es un día muy especial. Es una final increíble nuevamente. Una temporada increíble”, comentó Jannik Sinner. Se puede convertir en el primer bicampeón en Nueva York desde Roger, en 2004. El suizo lo hizo cinco años consecutivos, del 2004 al 2008.