Aunque quieren a ‘Tala’ Rangel: Luis Ángel Malagón lo supera en esto antes del Mundial 2026

El portero de las Chivas de Guadalajara y el del Club América pelean por la titularidad en la Selección Mexicana

Tala Rangel y Luis Ángel Malagón pelean por la portería de México.
En las redes sociales muchos pidieron a Raúl Tala Rangel –quien tiene una abismal diferencia de salarios con Memo Ochoa– como titular para la Selección Nacional de México de cara al Mundial 2026. Sin embargo, las estadísticas tienen puntos a favor y en contra tanto para él como para Luis Ángel Malagón. Eso sí, el del Club América lo supera en algo muy interesante.

Resulta que, según los datos brindados por el sitio especializado Statiskicks, Luis Ángel Malagón –que tuvo una atajada increíble frente a Paraguay– ha tenido picos más altos de rendimiento que ‘Tala’ Rangel en las últimas temporadas. Esto hace que para muchos sea el merecedor de la titularidad en el equipo de Javier Aguirre.

Más allá de eso, en la actualidad los números dicen que el de Chivas está mejor y va en consonancia con lo que dicen muchos fanáticos del Rebaño Sagrado en las redes sociales. Además, el de Guadalajara ha sido más constante en los últimos años, en comparación con el de las Águilas. Está claro que ambos pelean por un puesto.

Luis Ángel tuvo sus picos más altos durante el Apertura 2022 con Necaxa, en el Clausura 2023 con el Club América y en el Apertura 2024. Algo que también le serviría al portero de Coapa para ganarse la titularidad en la Selección Mexicana es que ha jugado una mayor cantidad de partidos de ‘alta tensión’, como finales de Liga MX. ¿Le ganará Malagón a Rangel?

Precio Tala Rangel Luis Ángel Malagón
Crédito: Mexsport
Tala Rangel y Luis Ángel Malagón

La comparación entre Tala Rangel y Luis Ángel Malagón

  • Club: Chivas - América
  • Edad: 25 - 28
  • Valor de mercado: €5M - €8M
  • Títulos con México: 2 - 3 (Copa Oro 2023)
  • Títulos en clubes: 0 - 4
  • Partidos en la Selección Nacional de México: 6 - 19
  • Pico de rendimiento (según Statiskicks): 6.43 - 6.53
  • Piso de rendimiento (según Statiskicks): 6.22 - 6.15

Las estadísticas de Raúl Rangel en el último partido con la Selección Mexicana (vs. Uruguay)

  • Resultado final: 0-0
  • Goles recibidos: 0
  • Paradas totales: 2
  • Paradas dentro del área: 1
  • Despejes: 1
  • Duelos ganados: 1
  • Recuperaciones: 6
  • Pases precisos: 28 (83%)
  • Puntaje de SofaScore: 7.3

Las estadísticas de Luis Ángel Malagón en el último partido con la Selección Mexicana (vs. Paraguay)

  • Resultado final: 1-2
  • Goles recibidos: 2
  • Paradas totales: 5
  • Paradas dentro del área: 3
  • Despejes: 3
  • Duelos ganados: 1
  • Recuperaciones: 12
  • Pases precisos: 32 (91%)
  • Puntaje de SofaScore: 7.5.
