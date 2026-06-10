El dato oculto que ilusiona a México: la maldición que rompió en 1986 y que lo protege en el debut del Mundial 2026

Falta solamente un día para que México tenga su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El seleccionado dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México para abrir el Grupo A. Si bien es cierto que el combinado azteca llega como favorito por ser local y su rendimiento reciente, otro dato histórico inclina la balanza a nuestro favor.

Desde la creación de la Copa Mundial de la FIFA™, a México se le dificultó su partido debut en el certamen. No fue hasta la edición 1986 disputada en suelo azteca que el seleccionado nacional consiguió su primer triunfo en un debut mundialista. Anteriormente, había conseguido seis derrotas y dos empates sin presencias de victorias, situación que cambió completamente en México 1986.

México en el Mundial 1986|Archivo

El historial reciente de México en debuts de Mundiales

A partir de ese momento, la Selección Mexicana cambió su historia en los debuts mundialistas. Si bien es cierto que cayó por la mínima frente a Noruega en Estados Unidos 1994, desde entonces el saldo ha sido positivo.

Entre Francia 1998 y Alemania 2006, el combinado azteca ganó todos sus juegos debut, hasta que en Sudáfrica 2010 le tocó empatar contra los anfitriones.

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La buena racha siguió, ya que de Brasil 2014 hasta Qatar 2022, el seleccionado nacional ha consumado dos victorias y un empate en sus primeros partidos de la Copa Mundial de la FIFA™, donde incluso no ha recibido goles en contra. Entre estos encuentros, resalta la victoria por 1-0 contra Alemania en su debut de Rusia 2018.

El jugador que fue el mejor del partido contra Serbia, según la afición mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

La racha positiva de México en mundiales desde 1986

México 1986: Bélgica 1-2 México.

EU 1994: Noruega 1-0 México.

Francia 1998: Corea del Sur 1-3 México.

Corea-Japón 2002: Croacia 0-1 México.

Alemania 2006: México 3-1 Irán.

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México.

Brasil 2014: México 1-0 Camerún.

Rusia 2018: Alemania 0-1 México.

Qatar 2022: México 0-0 Polonia.

En México, Estados Unidos y Canadá 2026 le tocará enfrentar a Sudáfrica una vez más, pero esta vez, siendo el anfitrión. Dicho juego se llevará a cabo este próximo jueves 11 de junio y está programado para iniciar a las 13:00 horas (tiempo Centro de México) en el Estadio Ciudad de México.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.