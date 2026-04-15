2 futbolistas hicieron racismo en México y nunca los castigaron, según declaraciones de un exjugador

Oribe Peralta es considerado uno de los delanteros históricos de la Liga BBVA MX, quien jugó para equipos importantes como Club América y Chivas, por ejemplo. El atacante mexicano vivió momentos de gloria durante su carrera profesional, pero también ha tenido que afrontar situaciones polémicas que es mejor olvidar. Una de ellas tiene como protagonista a Pumas y un acto de racismo que nunca fue castigado.

El episodio sucedió durante el Torneo Bicentenario 2010 en un duelo entre Pumas y Santos Laguna, equipo para el que jugaba Peralta por aquel entonces. En dicho encuentro, el ‘Cepillo’ confesó que Darío Verón y Marco Antonio Palacios, centrales de la UNAM, realizaron una serie de agresiones verbales contra Felipe Baloy y Carlos Darwin Quintero, jugadores que formaban parte de la plantilla de los Guerreros.

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¿Cómo fue el acto de racismo de Pumas?

“En un partido Santos contra Pumas en Ciudad Universitaria, fue contra Baloy y contra Darwin. En una falta fuera del área Verón y Pikolín le empiezan a decir a Darwin y a Baloy: ‘Pinches esclavos, pinches simios de mier…”, reveló Peralta en el podcast de Paulo Chavira.

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De acuerdo al exjugador, el silbante del encuentro no castigó a los futbolistas de Pumas a pesar de que lo hicieron en reiteradas ocasiones: “El árbitro estaba ahí, el árbitro estaba al lado y el árbitro no hacía nada. Esa fue mi calentura con esos dos cabrones porque eran cabrones que te pegaban y cuando tú les pegabas no aguantaban. Yo no tenía ningún pedo con que pegaras o hicieras algo, pero siempre y cuando te aguantes, no seas llorón, no seas chillón”.

Oribe Peralta salió perjudicado

“Le seguían diciendo, diciendo y dicendo. Me calenté y fui y les reclamé a estos dos y el árbitro me amonesta a mí, entonces yo le dije: ‘No se pasen de verga, estos son racistas, que se dejen de cosas, además estos negros son míos, cómprense los suyos’”, expresó el ‘Cepillo’, demostrando que no hubo castigo alguno para los jugadores de Pumas.

Tras el partido, Santos Laguna elevó una queja formal tras los actos de racismo, pero en la investigación no se encontraron pruebas para castigar a Verón y Palacios. Pese a ello, ambos futbolistas participaron de campañas de prevención contra el racismo en episodios posteriores.