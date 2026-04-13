Uriel Antuna, a la espera de una nueva oportunidad en la Selección Mexicana

Uriel Antuna atraviesa un gran presente con Pumas en el Torneo Clausura 2026. El jugador universitario espera seguir mejorando su rendimiento bajo las órdenes de Efraín Juárez.

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El atacante no ha perdido la fe en volver a vestir la playera de la Selección Mexicana.

“Como hombre de fe, nunca voy a perder la esperanza. Hasta que no salga la lista final, no voy a perder la fe. Soy un profesional más de la Selección. Me toque estar dentro o fuera del campo, siempre voy a apoyar al técnico, a los jugadores y a todos los convocados. Si están ahí es por algo. Yo creo en ellos. Al final de cuentas somos México. Si nos unimos y nos apoyamos entre todos, podemos lograr cosas importantes. México puede ser una de las potencias mundiales, pero primero tenemos que creérnoslo nosotros mismos”, dijo el jugador felino en entrevista para TV Azteca Deportes.

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El gran momento de Antuna en Pumas

Por otro lado, se refirió al cambio que ha tenido en Pumas tanto dentro como fuera de la cancha.

“Hoy en día tengo a Jesús en mi corazón. Es algo que no cambiaría por nada del mundo. Es parte de mi crecimiento espiritual, personal y futbolístico. Es madurar, crecer ante diferentes circunstancias. Me he estado acercando mucho más a Dios, conociendo más a Jesús, y creo que eso ha sido una gran diferencia respecto a antes”, expresó Antuna.

Finalmente, Uriel se animó a hablar sobre la posibilidad de una segunda oportunidad en un club del viejo continente.

“Habrá que evaluar muchas cosas con mi familia. Tengo tres hijos, gracias a Dios. Las decisiones siempre las tomo pensando en el bienestar familiar y ya se tomarán en su momento. Hoy estoy enfocado aquí, contento y feliz con mi familia. Está muy contenta con Pumas”, sentenció.

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