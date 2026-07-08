Rafael Márquez: un día este equipo lo dejó ir gratis y hoy es el DT de la Selección Mexicana

Rafael Márquez fue anunciado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como el nuevo entrenador de México tras la eliminación en Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La leyenda azteca tomará las riendas del equipo nacional para direccionar el proceso hacia la justa mundialista del año 2030, pero pocos recuerdan que New York Red Bulls se deshizo de él completamente gratis cuando aún era jugador profesional.

Cómo fue la salida de Rafa Márquez de New York Red Bulls

La salida de Rafa Márquez del New York Red Bulls se dio en diciembre de 2012 y fue anunciada como una rescisión de contrato por mutuo acuerdo. El club informó que ambas partes habían decidido terminar la relación, cerrando una etapa de dos años y medio en la MLS.

Márquez había llegado en 2010 desde el Barcelona como Jugador Franquicia, junto al proyecto que también tenía a Thierry Henry. Sin embargo, su paso por Nueva York quedó marcado por lesiones, suspensiones, críticas de la prensa y una relación desgastada con parte de la afición. En 2012 apenas disputó 15 partidos de temporada regular y su salida liberó una plaza importante dentro del plantel.

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El final fue especialmente tenso porque su último partido con Red Bulls terminó con una expulsión en Playoffs ante D.C. United. Ese episodio reforzó la percepción negativa sobre su etapa en el club, que en medios estadounidenses fue descrita como decepcionante por el salario que tenía y el impacto deportivo que finalmente entregó.

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Tras dejar Nueva York, Márquez regresó a México para fichar por León. Lejos de ser un paso hacia el retiro, esa decisión terminó relanzando su carrera: fue campeón de Liga BBVA MX con La Fiera en el Apertura 2013 y Clausura 2014. Años después, el propio Márquez reconoció que se arrepintió de haber ido a la MLS y calificó esa decisión como una de las peores de su carrera.

La FMF presenta a Rafa Márquez como entrenador

Por medio de un comunicado oficial, el comisionado Mikel Arriola confirmó que el exdefensor del Barcelona será el nuevo seleccionador de México. Cabe destacar que Márquez ya se desempeñaba como auxiliar técnico de Javier Aguirre y ahora buscarán darle “continuidad al Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024”.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista dentro de la visión institucional de la FMF para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, detalla la FMF en el comunicado que compartieron a la prensa.