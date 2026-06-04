ÚLTIMA HORA: ¿Rafa Márquez nuevo DT del América? El Vasco Aguirre RESPONDE

Este miércoles 3 de junio del 2026, Javier Aguirre habló en conferencia de prensa previo al partido de México vs Serbia y el entrenador habló sobre el futuro de Rafa Márquez luego de que el América diera a conocer la salida de André Jardine.

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¿Rafa Márquez nuevo DT del América?

Javier Aguirre reveló que el futuro entrenador de la Selección Mexicana, tras la salida del 'Vasco' al terminar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es Rafa Márquez, el experimentado exdefensor central estará a cargo del equipo para la Copa Mundial de la FIFA 2030™

"De Rafa, no tenía idea de esto de Jardine pero él está contento con la Selección, está armando su cuerpo técnico, está viendo qué sigue, tiene Nations League, tiene eliminatorias. La evolución de Rafa ha sido a pasos agigantados".

Rafa Márquez ha evolucionado a pasos agigantados 👏 Rafita es el elegido para continuar al mando de la dirección técnica de #MiSelecciónAzteca y no ha parado de crecer 🇲🇽 pic.twitter.com/52D4i9UgSM — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 4, 2026

Con la salida de André Jardine luego de lograr ganar seis títulos con el América, muchos consideran que podría ser uno de los entrenadores elegidos para dirigir a México en algún momento pero por ahora, todo el apoyo estaría centrado en Rafael Márquez.