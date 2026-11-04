OFICIAL: Rafa Márquez no contempla a figura de Chivas para los juegos vs Jamaica

Este miércoles 4 de noviembre del 2026, la Selección Mexicana dio a conocer que Hugo Camberos fue convocado con la Selección Mexicana sub-20 para los encuentros que tendrá en Chile, como parte de su gira en noviembre. Motivo por el cual, el atacante de Chivas queda fuera de la conovacoria de Rafa Márquez para los encuentros ante Jamaica luego de formar parte de la primera convocatoria del entrenador.

Es uno de los primeros cambios que tendrá la convocatoria de Rafael Márquez para la fecha FIFA de noviembre. El propio entrenador advirtió que para esta convocatoria podría tener varios cambios pues aseguró que logró ver que jugadores pueden estar y cuales todavía no cumplen con lo necesario.

"Te das cuenta también de que le diste oportunidad a todos, le di minutos a todos y desde un principio se presupuestó para intentarlos ver y ese es el principal objetivo y hemos visto quien puede estar y quien no" mencionó Márquez, entrenador de la Selección Mexicana.

Se espera que este jueves 5 de noviembre del 2026, den a conocer la convocatoria de México para enfrentar a Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf 2026-27

La convocatoria de México Sub-20

Una lista de 21 jugadores que serán dirigidos por Alex Diego en dos partidos que tendrá México vs Chile. Dos encuentros como parte de su preparación del equipo que les puede servir de cara a los Juegos Olímpicos.

Los encuentro serán en el CAR de Chile:



Chile vs México, viernes 13 de noviembre,12:00pm (Tiempo del Centro de México)

Chile vs México, lunes 16 de noviembre, 12:00pm (Tiempo del Centro de México)

Los jugadores convocados son:

PORTEROS



Artemio Olvera (Atlético de San Luis)

Sebastián Liceaga (Chivas)

DEFENSAS



Cristóbal Alfaro (Atlante)

Ian Olvera (Tijuana)

Luis Carmona (FC Juárez)

Carlos Hernández (Chivas)

Yohan Orozco (Chivas)

Iván Cárdenas (FC Juárez)

Juan Carlos Echilvestre (Santos Laguna)

Leonel Calderón (Chivas)

MEDIOS



Juan Sigala (FC Juárez)

Diego Covarrubias (Chivas)

Gael García (Chivas)

Samir Inda (Chivas)

Sahiel Cedillo (Santos Laguna)

Henrique Simeone (Tigres)b

DELANTEROS



Luis Gamboa (Atlas)

Hugo Camberos (Chivas)

José Martín (Atlas)

Diego Ramírez (Tigres)