CONFIRMADO: Rafael ‘Divino’ Espinoza vence a Ricardo Blandón por el título pluma de la OMB

El mexicano Rafael "Divino" Espinoza dio una exhibición de contundencia en el Kingdom Arena al imponerse por nocaut en el segundo round sobre el nicaragüense Ricardo Blandón, consumando con éxito la defensa de su campeonato mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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Desde el primer asalto, el espigado pugilista de Guadalajara (1.85 metros de estatura) impuso la distancia con su contundente jab y el alcance de sus brazos, frenando de tajo cualquier intento de respuesta por parte de Blandón. En el tercer round, la superioridad del campeón azteca se hizo más evidente: El ‘Divino’ impactó con tremendo derechazo a la cabeza cortándole el párpado izquierdo dell retador nicaragüense.

El "Divino" Espinoza se lleva el combate muy rápido; tan solo le bastaron 3 rounds para vencer a Ricardo Blandón. 👊🏼🔥 #BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca 🔴 DISFRUTA LA PELEA EN VIVO AQUÍ: https://t.co/AiBfb2jQLF https://t.co/bRRgKWkIo1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 31, 2026

El referí paró la pelea para que revisaran a Blandón que sangraba profundamente de la cortada, el médico al revisarlo señaló que el púgil centroamericano no podía continuar por lo que el mexicano se llevó la victoria.

Blandón tiró de valentía e intentó acortar el terreno con volados de derecha, pero la movilidad de piernas del tapatío y su precisión quirúrgica terminaron por inclinar la balanza sin dejar margen a las dudas.

Con esta contundente victoria en la antesala de la gran función estelar en Arabia Saudita, el ‘Divino’ Espinoza reafirma su estatus como uno de los campeones más sólidos y espectaculares del boxeo mexicano actual, listo para los grandes choques de unificación en las 126 libras.

