Rafael Nadal cambia las canchas de tenis por la junta directiva del Real Madrid

Rafael Nadal está ante un nuevo desafío lejos de las canchas. El ganador de 22 títulos de Grand Slam fue propuesto por Florentino Pérez para incorporarse a la junta directiva del Real Madrid, una posición desde la que podrá participar en las decisiones institucionales y estratégicas de uno de los clubes más importantes del mundo.

El nombramiento fue acordado por la actual junta directiva este miércoles 4 de noviembre y será sometido a la ratificación de la Asamblea General de Socios Delegados el próximo 21 de noviembre. Si recibe su aprobación, el extenista asumirá oficialmente una responsabilidad dirigencial dentro del equipo del que siempre se ha declarado aficionado.

Nadal, socio número 67.778 y socio honorario del Real Madrid desde 2011, agradeció la propuesta del presidente Florentino Pérez y manifestó su entusiasmo por incorporarse a la estructura institucional del club.

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta Directiva por proponerme que me incorpore a la Junta Directiva del Real Madrid", escribió el español en su cuenta de X.

"He aceptado esta propuesta con gran entusiasmo, con ganas de aprender y con la voluntad de aportar todo lo que pueda", agregó Nadal en su publicación.

¿Qué hace un miembro de la junta directiva del Real Madrid?

La incorporación de Nadal no significa que vaya a convertirse en presidente ni que tendrá a su cargo la gestión deportiva del primer equipo. Su posición será dentro del máximo órgano de gobierno del club, responsable de la administración, dirección, gestión y representación institucional de la entidad.

De acuerdo con los estatutos del Real Madrid, la junta directiva tiene facultades para tomar decisiones sobre el funcionamiento general del club, sus recursos, sus proyectos y sus compromisos institucionales. También participa en la elaboración de los presupuestos, las cuentas y las propuestas que posteriormente deben someterse a la aprobación de los socios cuando corresponda.

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda. 🤍🤍🤍 https://t.co/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

En términos prácticos, Nadal podrá participar en las reuniones, deliberaciones y acuerdos de la directiva, así como aportar su experiencia y criterio a las decisiones que marquen el rumbo de la institución. El club todavía no ha anunciado una comisión específica ni responsabilidades particulares que le serán asignadas al extenista.

¿Por qué Rafael Nadal es una figura especial para el Real Madrid?

La relación de Nadal con el Real Madrid tiene una historia particular. Nacido en Manacor, Mallorca, el español nunca ocultó su simpatía por el conjunto blanco, pese a que su tío Miguel Ángel Nadal defendió la camiseta del Barcelona entre 1991 y 1999, periodo en el que disputó 268 partidos con el equipo catalán.

En 2011, el Real Madrid distinguió a Rafael Nadal como socio de honor, reconocimiento que ahora puede dar paso a una participación directa en el gobierno del club.

Su trayectoria deportiva respalda el peso de su incorporación. Nadal conquistó 92 títulos individuales, incluidos 22 Grand Slams, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España. Además, alcanzó el número uno del ranking mundial y estableció un récord de 14 campeonatos de Roland Garros.

El Real Madrid destacó precisamente esas cualidades para justificar su propuesta y definió al tenista como un referente cuyos valores coinciden con la identidad de la institución.

La última palabra llegará el 21 de noviembre. Ese día, los socios representantes deberán ratificar su nombramiento en una Asamblea General Extraordinaria. La propuesta ya recibió el respaldo unánime de la junta directiva.

