Futbolista de Cruz Azul sorprende a todos con la camioneta en la que llega a los entrenamientos

Hoy viernes 11 de septiembre de 2026 se cierran las transferencias en el futbol mexicano, razón por la cual los equipos ya deben enfocarse en potenciar a sus planteles. En este caso, Cruz Azul realizó una compra bastante inesperada al incorporar a un futbolista que estaba sin club. Y ante eso, los aficionados no dejaron pasar que Ralph Orquin tiene una camioneta de lujo. Esto ocurre alrededor del futbolista mexicano.

Ralph Orquin, promesa del futbol mexicano | Sin Miedo al Éxito: Capítulo 1

¿Por qué destacó la camioneta de Ralph Orquin, nuevo jugador de Cruz Azul?

Precisamente el pasado jueves 10 de septiembre, el lateral mexicano fue presentado como refuerzo de último momento de La Máquina celeste. Tras el intento fallido de firmar por algún club europeo, Ralph Orquin quedó varado en el mercado de fichajes. Sin embargo, Cruz Azul apostó por él y se espera como solución ante el cierre del Apertura 2026.

Sin embargo, entre las situaciones particulares de sus primeros momentos de convivencia con la afición que estaba a las afueras de las instalaciones, destacó el vehículo en el que se moviliza. Se Indica que es una camioneta de lujo muy potente, la cual tiene un motor de 3.0 litros V6 EcoBoost Bi-Turbo con 418 caballos de fuerza. Y su precio se calcula entre los 2 y 2.5 millones de pesos en moneda nacional.

Esto se hizo evidente por el tamaño y envergadura de la camioneta y porque la afición celeste lo destacó. Además, indicaron que amablemente se detuvo unos minutos para atender a la docena de aficionados que le esperaron tras su primer día en La Noria. Ahora, la esperanza está en que pueda dar el nivel suficiente para no desentonar en el vigente monarca del balompié nacional.

¿Qué se espera de Ralph Orquin en su estadía con Cruz Azul?

El juvenil llega a lo que puede ser el paso definitivo en su carrera. De manera evidente terminó de manera abrupta con América, pues no quiso renovar y se aferró a dar el salto a Europa en este verano. Al no conseguirlo, se dudó sobre su futuro inmediato. Sin embargo, en Cruz Azul podría encontrar el futbol que tanto se promete de él. Tras el préstamo que vivió con Juárez, parecía que los azulcremas le darían más oportunidades, pero el conflicto contractual le borró del plantel.