Rams impulsan a LA28 con un donativo histórico de $5 millones

La organización de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 (LA28) dio un paso gigante para garantizar que la fiesta olímpica sea realmente para todos. Los Angeles Rams, uno de los equipos más queridos de la ciudad, anunciaron una donación de $5 millones, convirtiéndose en el primer gran aliado de la nueva campaña de recaudación que busca ofrecer boletos accesibles a miles de aficionados locales.

¿Cómo funcionará la campaña de boletos accesibles de LA28?

LA28 lanzó esta innovadora iniciativa para que organizaciones comunitarias del sur de California puedan recibir boletos donados y distribuirlos entre personas que, de otra forma, no podrían asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La meta es clara: que los residentes que viven, trabajan y construyen el espíritu angelino formen parte del evento deportivo más grande del mundo.

El presidente de LA28, Casey Wasserman, destacó que los Juegos “son para todos” y agradeció el apoyo de Stan Kroenke y los Rams por “ser los primeros en levantar la mano”.

Los boletos saldrán a la venta en enero y tendrán precios iniciales desde $28 dólares, una cifra simbólica que busca enviar un mensaje de inclusión. Además, LA28 confirmó que no habrá precios dinámicos en la primera fase, evitando incrementos repentinos típicos de eventos masivos como la Copa del Mundo.

Los Juegos Olímpicos más grandes de la historia: 14 millones de boletos

Con el objetivo de vender más boletos que cualquier otro comité organizador, LA28 planea poner a disposición 14 millones de entradas, distribuidas en más de 40 sedes deportivas ubicadas en Los Ángeles, Inglewood, Long Beach, Carson y Oklahoma City.

Los aficionados podrán registrarse para el sorteo de boletos a partir de enero, con ventanas de compra durante la primavera. Los residentes de las ciudades sede tendrán acceso preferencial, como una forma de honrar a la comunidad que albergará los Juegos.

Para las experiencias Paralímpicas, los boletos se pondrán a la venta en 2027, también bajo un esquema accesible.

Con esta iniciativa y el impulso económico que representa, LA28 busca repetir el éxito de París 2024, que vendió más de 12 millones de boletos y rompió récords históricos de recaudación.