¿Cómo quedó el Ranking después del último torneo de la temporada?

Este lunes se ha publicado la actualización del Ranking Rolex después de lo ocurrido en el CME Group Tour Championship, último torneo en la temporada de la LPGA y hay buenas noticias para las golfistas con nacionalidad mexicana Gaby López, María Fassi y Albane Valenzuela.

Actuación de Gaby repercute en el Ranking

El fin de semana recién concluido entregó otro resultado satisfactorio para Gaby López, quien sumó un top ten más en su carrera, llegando a seis en total esta temporada, luego de finalizar en la novena posición del torneo celebrado en el Club de Golf Tiburón de Naples, Florida. La capitalina culminó con un acumulado de 15 golpes bajo par.

Su buena actuación se ha visto reflejada en el Ranking Rolex, donde por tercera semana consecutiva ha escalado posiciones. Hace ocho días subió del puesto 66 al 57 y ahora se encuentra muy cerca del top 50, luego de haberse instalado en el lugar 53.

Por su parte, las dos casillas que bajó María Fassi (lugar 103 al 105) no resultan tan significativas, tomando en cuenta que no pudo participar en el torneo de esta semana y que aún así se mantiene como la segunda latinoamericana mejor ubicada, sólo detrás de Gaby y además está cercana al top 100.

Albane Valenzuela, de padre mexicano y quien tampoco formó parte del field en el CME Group Tour Championship, subió un peldaño, pasando del 123 al 122. Cabe recordar que hace una semana ya había subido 12 lugares gracias a su actuación en el Pelican Women’s Championship, donde finalizó en el decimoquinto puesto.

La estadounidense Nelly Korda sumó su semana número 18 al frente del Ranking, pero la surcoreana Jin Young Ko recortó distancia luego de su triunfo del fin de semana.

Ranking Rolex 22 de noviembre

1.- Nelly Korda (Estados Unidos)

2.- Jin Young Ko (Corea del Sur)

3.- In Bee Park (Corea del Sur)

4.- Sei Young Kim (Corea del Sur)

5.- Lydia Ko (Nueva Zelanda)

6.- Nasa Hataoka (Japón)

7.- Minjee Lee (Australia)

8.- Yuka Saso (Filipinas)

9.- Hyo-Joo Kim (Corea del Sur)

10.- Brooke M. Henderson (Canadá)

53.- Gaby López (México)

105.- María Fassi (México)

122.- Albane Valenzuela (México - Suiza)

