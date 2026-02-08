Raphael Veiga siempre usa una manga en el brazo izquierdo y no podrás creer el motivo

Más allá de estar en invierno, a muchos les sorprendió ver todas las imágenes del nuevo refuerzo de Club América con playeras manga larga. Pero esto no queda allí, en verano se puede observar a Raphael Veiga –quien habló de Álvaro Fidalgo– jugando con una manga únicamente en el brazo izquierdo. El motivo es curioso y muchos no pueden creer que sea por eso.

Las mangas tapando sus brazos fue algo que se pudo ver en la presentación y en el contenido que el América subió a sus redes sociales –donde los fanáticos exigen refuerzos a la directiva azulcrema– en los últimos días. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, el mediapunta de 30 años tiene fotos donde se pueden observar sus antebrazos sin estar tapados.

|@ClubAmerica

Tal como se ve en las imágenes de sus redes sociales oficiales, Raphael Veiga tiene tatuajes en su brazo izquierdo, razón por la cual habría empezado a taparlo, como método de protección para estos, según distintos reportes. Se trata de dibujos ligados a diferentes cosas, como religión. Los “tattoos” son de un color gris demasiado claro, imperceptibles a primera vista.

La decisión de Raphael Veiga se transformó en una marca registrada

Más allá de querer tapar esos tatuajes (ya sea por protección, significado o porque no le gustan demasiado), lo cierto es que la manga en el brazo izquierdo se ha transformado en una marca registrada de Raphael Veiga. De hecho, el brasileño de 30 años se prepara mangas del color de las playeras de los equipos donde está, para evitar problemas con los árbitros.

La otra marca registrada de Raphael Veiga que continuará en el Club América

Otra cosa que continuará Veiga en el Club América, además de la manga en su brazo izquierdo, es su dorsal en el jersey. “Siempre me gustó ver a Michael Jordan con el 23, hubo una época en su carrera que David Beckham usaba el 23”, comenzó explicando el brasileño.

“Cuando regresé de Atlético a Palmeiras y estaba ese número disponible quise usarlo, después todo lo que yo viví, toda mi historia fue con ese número. El 23 es mi número, me dio suerte y quiero seguir con él”, finalizó Veiga.