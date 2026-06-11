¿Qué le pasó a Raúl Jiménez? Así fue el accidente por el que juega con un protector en la cabeza en el Mundial 2026

La Selección Mexicana comenzó con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los dirigidos por Javier Aguirre vencieron de forma contundente por 2-0 a Sudáfrica en el debut, siendo Raúl Jiménez uno de los protagonistas. El nuevo futbolista del Wolverhampton se llevó todos los focos por su anotación para sellar el triunfo mexicano, pero ciertos aficionados se preguntaron por el protector que éste lleva en su cabeza.

El ‘Lobo de Tepeji’ apareció dentro del terreno de juego con un tipo de protección sobre su cabeza, la cual llamó la atención de una buena parte de los aficionados mexicanos. Resulta que para conocer el trasfondo de esta lesión hay que remontarse a varios años atrás. Precisamente, cuando transcurría el 2020, momento en el que Jiménez sufrió una dura lesión en un duelo contra Arsenal en la Premier League.

Raúl Jiménez, jugador de México|Crédito: @miseleccionmx / X

Así fue como Raúl Jiménez se accidentó

En noviembre de 2020 se disputaba un juego entre Wolverhampton y Arsenal en Inglaterra, cuando el delantero mexicano se desplomó en el terreno de juego luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza a raíz de un choque contra del defensor brasileño David Luiz. El mismo contacto lo dejó inconsciente y con el rostro ensangrentado.

Raúl pudo ser atendido rápidamente por los médicos presentes en el estadio y fue trasladado de urgencia hasta el hospital más cercano. El diagnóstico que brindaron los estudios marcaban una fractura de cráneo con daño óseo.

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Tras largos meses de recuperación, el ‘Lobo de Tepeji’ regresó a las canchas la siguiente temporada rodeado de altas expectativas y precauciones médicas. El mexicano trabajó bajo la supervisión de especialistas, quienes monitorearon su evolución física y mental antes de dar luz verde para efectuar su regreso oficial a los terrenos de juego.

Una de las precauciones fue que Jiménez tuvo que utilizar una protección especial en la cabeza para evitar un nuevo percance en caso de sufrir algún roce o golpe en la zona donde se realizó la intervención quirúrgica. Hoy, seis años más tarde, Raúl sigue luciendo la protección en su cabeza.

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