OFICIAL: Raúl Jiménez FIRMA contrato con equipo de SEGUNDA DIVISIÓN

Es oficial. Raúl Jiménez tiene un nuevo destino. Luego de que el Fulham anunciara la salida del delantero mexicano, el futbolista regresa al Wolverhampton para vivir una segunda etapa con el cuadro de Inglaterra dirigido por Robert Edwards.

From Wolverhampton to Mexico City, he never left our hearts.



Welcome home. 🧡🐺🇲🇽 pic.twitter.com/rO0dfmVRTv — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

En su primera etapa con los Wolves, el atacante de la Selección Mexicana tuvo un registro positivo dejando 166 partidos jugados con marca de 57 goles y 23 asistencias.

"El mexicano regresa a los Wolves con un contrato de dos años con opción a otros doce meses, tras haberse asegurado ya un lugar entre los mejores delanteros que han representado al Old Gold en la historia, y el más grande en la era de la Premier League del club.

"Durante su primera etapa con la camiseta aurinegra entre 2018 y 2023, Jiménez marcó 57 goles en 166 partidos, contribuyendo a transformar a los Wolves de un equipo recién ascendido en uno de los equipos más temidos del fútbol inglés.

"Jiménez fue la figura central del equipo de los Wolves, que compitió sin miedo contra la élite inglesa, y estuvo al frente de las actuaciones más memorables, mientras que su amor por Wolverhampton y la ciudad forjó una conexión extraordinaria con los aficionados.

"Ahora, tras tres temporadas productivas en la capital con el Fulham, Jiménez regresa al club donde se convirtió en una estrella de la Premier League...", señala el comunicado del equipo.

There’s something that the Wolves want you to know… ✍️ pic.twitter.com/YyuEW44Qqc — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

Durante su estancia en el Fulham, Raúl Jiménez tuvo marca de 115 encuentros jugados dejando una racha de 31 anotaciones y seis asistencias. Luego de la Temporada 2025-26 de la Premier League, la escuadra de los 'Cottagers' culminó la campaña en el lugar 11 de la clasificación con 52 puntos. En dicho certamen, el atacante mexicano vio actividad en 36 compromisos con nueve anotaciones y tres servicios de gol.

Por otro lado, los Wolves descendieron a la Segunda División, EFL Championship. La escuadra con la que Raúl Jiménez ya tuvo experiencia vio una campaña con 20 unidades luego de 3 victorias, 11 empates y 24 derrotas, quedando en el fondo de la tabla general de la Premier League y descendiendo junto al West Ham y Burnley.