ÚLTIMA HORA: Se reportan “ESPÍAS” de Corea del Sur en el México vs Serbia

Durante el duelo amistoso entre México y Serbia, las cámaras de Azteca Deportes captaron un detalle que inmediatamente encendió las alarmas en el entorno tricolor, la evidente presencia de visores de Corea del Sur en las gradas del Estadio Nemesio Diez.

En plena transmisión en vivo, la lente enfocó a los espías del combinado asiático tomando apuntes minuciosos sobre el esquema táctico, la presión y los movimientos del equipo nacional. El trabajo de inteligencia y el espionaje deportivo han comenzado de manera oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Corea del Sur no es un rival cualquiera para el Tri; es uno de los obstáculos fundamentales que la Selección Azteca tendrá que superar dentro de la fase de grupos, luego de que ganaron sus últimos dos partidos amistodos. Este rápido movimiento estratégico por parte de los asiáticos demuestra que el margen de error es nulo y no piensan dejar ningún detalle al azar antes de su choque directo desde la cancha del Estadio Guadalajara.

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Raúl Jiménez sentencia el partido y amplía la ventaja de México

¿Cuándo y dónde jugará México vs Corea del Sur en el Mundial 2026?

El emocionante enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Corea del Sur será el segundo compromiso del Tri en la máxima justa del futbol. Este partido, clave para amarrar la clasificación, está programado para el jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 (hora del centro de México)

El escenario para este choque de alto calibre será el imponente Estadio Guadalajara, un recinto que seguramente vibrará y hará pesar la localía para impulsar al equipo nacional.

Para que no te pierdas ni un solo segundo de este histórico partido y de la mejor cobertura del torneo, recuerda que la transmisión la podrás ver completamente en vivo y gratis por las pantallas de TV Azteca. Disfruta de toda la pasión mundialista en televisión abierta por Azteca 7 y a través de todas nuestras plataformas digitales (app y sitio web).

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