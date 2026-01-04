Pudo haber jugado para México, Gerardo Martino lo ignoró y hoy pagarían 40 millones de euros por él

Los futbolistas naturalizados ganaron mucha fama dentro de la Selección Mexicana durante este último tiempo. Santiago Gimenez es uno de los nombres más destacados , pero nos podemos encontrar con varios futbolistas que cumplen este mismo parámetro. Sin embargo, uno de los errores más costosos que podría haber tomado México es el de no convocar a Ricardo Pepi, delantero nacido en Estados Unidos, pero que tiene la nacionalidad mexicana.

Ricardo Pepi, un delantero cotizado en el mercado europeo

Surgido de la academia de Dallas, el delantero estuvo en el radar de la Selección Mexicana cuando aún tenía 18 años de edad. No obstante, Gerardo Martino, estratega del combinado azteca durante ese momento, no lo tuvo en cuenta y, finalmente, el jugador decidió representar la camiseta de Estados Unidos, país donde nació y se formó como futbolista profesional. Lo cierto es que hoy, Pepi es uno de los delanteros más buscados en Europa.

Ricardo Pepi pudo haber jugado para México|Crédito: Getty Images

Reportes internacionales aseguran que el delantero de nacionalidad mexicana es pretendido por el Fulham de Inglaterra, equipo que ya cuenta con Raúl Jiménez en su punta de ataque. Incluso afirman que los de Londres estarían dispuestos a pagar hasta 40 millones de euros por la ficha de Pepi y, de esta manera, se transformaría en el fichaje más caro en la historia del club. Sin lugar a dudas, un jugador cotizado en el mercado europeo.

Pepi pasó por las juveniles de la Selección Mexicana

Durante sus primeros años dentro del futbol, Pepi formó parte de las formativas de la Selección Mexicana a pesar de no haber nacido en nuestro país. Jugó para el equipo Sub-16, aunque su estancia en México no duraría mucho más tiempo.

Resulta que, al poco tiempo, Ricardo pasaría a formar parte de la selección juvenil de Estados Unidos, partiendo desde el equipo Sub-16. Durante su formación, el actual jugador del PSV Eindhoven jugó para la Sub-17, Sub-23 y hasta debutar con la Mayor en 2021.

El grandioso momento de Ricardo Pepi en Países Bajos

Poco a poco, el delantero estadounidense ha ido levantando su nivel. En la actual temporada lleva 21 partidos jugados, habiendo convertido 10 goles y habiendo asistido a sus compañeros en 2 ocasiones. Su gran momento ha llevado a que distintos equipos de Europa se fijaran en él, siendo el Fulham el club más interesado hasta el momento. ¿Fue un error de México haber dejado ir al nacido en Texas.