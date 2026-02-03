El que avisa no es TRAIDOR: ‘Tala’ Rangel HACE TEMBLAR a Chivas con la ADVERTENCIA

Para cualquier aficionado a las Chivas que vive de este lado de la frontera, el nombre de Raúl Rangel no es solo el de un portero; es el seguro de vida del equipo más querido de México. Sin embargo, en el futbol mexicano las alegrías suelen venir acompañadas de una dosis de incertidumbre, y el "Tala" acaba de soltar una bomba que tiene a la directiva de las Chivas de Guadalajara revisando contratos a toda prisa.

Con la madurez de quien ya sabe lo que es cargar con el peso del Rebaño Sagrado, Rangel fue claro: su amor por los colores es innegable, pero su maleta tiene un boleto abierto hacia el Viejo Continente. "El que avisa no es traidor", y el guardameta nacido en Zapotlán el Grande ha dejado claro que, aunque su sueño es levantar la copa con el equipo de sus amores, la llamada de Europa es un canto de sirena al que no piensa colgarle.

¿Cuándo podría salir el Tala Rangel de las Chivas hacia Europa?

La pregunta no es si tiene la calidad, sino cuándo llegará la oferta que lo saque de Verde Valle. Con un valor de mercado que ya ronda los $5.5 millones de dólares, el "Tala" se ha convertido en una de las piezas más codiciadas de la Liga MX. Su contrato vence en junio de 2028, lo que le da a las Chivas una posición de fuerza para negociar, pero el jugador ha sido honesto: si el tren europeo pasa, él se sube.

El propio jugador de Chivas lo reconoció en una entrevista reciente en México: "Lo que sí quiero y sé que lo voy a lograr es ser campeón con Chivas. Me gustaría irme tranquilo, campeón, sabiendo que dejé mi huella en este club. Pero si llega una oferta de Europa yo creo sí me iría".

El ritmo de competencia que trae Rangel es envidiable. No es solo que se haya "atornillado" bajo los tres palos rojiblancos en 91 partidos, sino que su crecimiento ha sido exponencial. Para los Latinos en Estados Unidos, ver a un arquero mexicano con esa planta y seguridad es una bocanada de aire fresco, especialmente cuando se sabe que los visores extranjeros ya tienen su nombre anotado en la agenda de este mercado de pases.

El ritmo imparable de Raúl Rangel con la Selección Mexicana de Javier Aguirre

Mientras los rumores de su salida crecen, su estatus en la Selección Mexicana se consolida. Bajo el mando de Javier Aguirre, Rangel ha tomado la delantera, defendiendo la portería del cuadro mexicano en cuatro de los últimos cinco encuentros.

Rangel sabe que la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y que mantenerse en ritmo es la única forma de asegurar su lugar en la lista definitiva. "Trato de pasarme esa mentalidad de que yo no estoy hasta que ya den la lista", confesó con la humildad de los grandes. Esta mentalidad de hierro es precisamente la que lo tiene hoy como el favorito de la afición y el posible próximo gran exportado del futbol mexicano.