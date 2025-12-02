deportes
Nota

CONFIRMADO: Monterrey anuncia a su nuevo DT para el Clausura 2026

El conjunto de Rayadas de Monterrey confirmó en sus redes sociales a su nueva entrenadora para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Iván Vilchis
Liga MX Femenil
El conjunto de Rayadas de Monterrey dio a conocer a su nueva entrenadora para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de quedar eliminados del Apertura 2025.

El pasado lunes 1 de diciembre del 2025, Rayadas dio a conocer que Amandine Miquel, llega al equipo para poder buscar levantar un nuevo titulo.

"¡Bienvenida a las Rayadas, Amandine Miquel! Luego de un exitoso paso por Francia e Inglaterra, llegas para aportar tu experiencia, visión y pasión por el futbol. A escribir un capítulo en la historia de la Rayadas. Bienvenue à Monterrey!"

Miquel va a tomar a Rayadas para poder imponer todos los aprendizajes que tuvo en el futbol europeo. Llega de dirigir al Leicester City en donde no alcanzo a tener buenos resultados ya que registró siete triunfos, siete empates y 13 derrotas.

Rayadas presenta a su nueva dt para el Clausura 2026

Este martes 2 de diciembre del 2025, Rayadas presentó a Amandine Miquel como su nueva entrenador ante los medios de comunicación.

Antonio Noriega informó en su presentación que consideran que es una entrenadora con gran perfil, trayectoria y experiencia, que les será facil regresar al lugar de privilegio.

“Estamos seguros que por su perfil, trayectoria y experiencia en una de las mejores ligas del mundo, Amandine nos va a ayudar a regresar a esos lugares de privilegio.”

Amandine Miquel mencionó en sus primeras palabras que busca que el equipo sea protagonista y terminar en lo más alto de la tabla es de sus principales objetivos para el siguiente torneo.

Rayados Femenil
