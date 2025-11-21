¿Se va Sergio Ramos? En Rayados rompen el silencio sobre el tema RENOVACIÓN

Sergio Ramos esta cerca de terminar su contrato con Rayados de Monterrey. El español llegó en febrero de 2025 y termina su contrato el 31 de diciembre del 2025.

¡Los Rayados presentes en el Informe Anual de Responsabilidad Social 2025!🤠🙌🏼 Sigue la transmisión 📲 https://t.co/oPrwGIeJd5 pic.twitter.com/JMKYsAIlq4 — Rayados (@Rayados) November 21, 2025

Los aficionados se han empezado a cuestionar que pasará con el defensor central, pero el pasado jueves 20 de noviembre del 2025, han concluido los rumores pues José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, mencionó que el club está en pláticas de poder extender el contrato de Ramos con el club.

“Entiendo la inquietud, pero en estos momentos queremos centrarnos y focalizarnos en la cancha. Rápidamente te digo que sí, por supuesto que hay pláticas, es normal, pero no me gustaría entrar en detalle porque nos distraemos de lo más importante, que es cerrar filas para enfrentar a un equipo complicado como es el América. Hablaremos de otros temas más adelante”, dijo Noriega.

Ramos quiere seguir en Rayados de Monterrey

Hace varios días, el defensor español detalló en entrevista para el Chiringuito que se encontraba feliz de estar en México y que esperaba poder seguir jugando en Rayados pues considera que es un buen equipo.

“Estoy muy bien, no me puedo quejar. México es un país que me trata de maravilla y Rayados un club con un proyecto muy interesante. Esperemos que este año se nos dé bien. Sí, es verdad que acabo contrato en diciembre, pero ojalá sigamos aquí porque estamos muy a gusto y muy cómodos”.

Los números de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey

Desde su llegada, Sergio Ramos ha logrado disputar un total de 30 partidos en los que acumula 2662 minutos en el terreno de juego. Ha logrado marcar siete goles y solo ha visto una tarjeta roja.