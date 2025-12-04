Rayados de Monterrey vs Toluca: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de semifinales del Apertura 2025

El Monterrey recibe a Toluca esta noche en la antesala de la Final del Apertura 2025 en el Gigante de Acero. El cuadro regiomontano recibe a los Diablos Rojos con la misión de establecer condiciones en la Ida, en un encuentro donde ambas plantillas llegan con ajustes relevantes y prioridad en la estructura táctica.

La Semifinal de Ida se disputa este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas (hora centro de México) en Guadalupe, Nuevo León, con transmisión por Azteca 7. El escenario favorece a Rayados por el impulso obtenido tras superar al América, mientras Toluca afronta el compromiso luego de dejar fuera a Juárez en los Cuartos de Final.

Monterrey, dirigido por Domènec Torrent, sostiene su esquema sobre la línea que encabeza por sus estrellas internacionales. La serie pasada dejó como referencia un funcionamiento sólido en la zaga y una salida ordenada desde el sector bajo. En ataque, la presencia de Sergio Canales se vuelve determinante en la generación de ritmo y distribución hacia los hombres de ofensiva. El club regiomontano no cuenta con Jorge “Corcho” Rodríguez debido a suspensión y mantiene a Lucas Ocampos fuera de las canchas por el incidente que sufrió la semana pasada.

El Toluca de Antonio Mohamed llega con variantes obligadas, la situación física de Alexis Vega el cual según reportes podrá estar disponible en la vuelta. La estructura ofensiva mantiene a Paulinho como referencia en el área y a Helinho como enlace principal, mientras Marcel Ruiz asume la labor de conexión en la zona central junto al Canelo Angulo.

El control del medio campo aparece como punto central para ambos cuerpos técnicos, la confrontación entre Sergio Canales y Marcel Ruiz puede modificar el flujo del encuentro, en especial por la capacidad de cada uno para enlazar transiciones y habilitar a los atacantes.

11 de Monterrey

Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, John Medina, Sergio Ramos, Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales, Jesús Corona, Íker Fimbres y Germán Berterame.

11 de Toluca

Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Andrés Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López, Franco Romero, Nicolas Castro, Marcel Ruiz, Helinho y Paulinho.