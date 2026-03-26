Llegó a Rayados de Monterrey para el Clausura 2026 y se transformó en el mejor refuerzo de todos

Rayados puede no estar atravesando su mejor momento en el Clausura 2026, pero la directiva ha dado en la tecla con el fichaje de Luca Orellano durante el mercado de fichajes de invierno. El extremo argentino de 26 años llegó a Nuevo León con el objetivo de mejorar las opciones de ataque de Monterrey y rápidamente se hizo un hueco en el once titular. Hoy sus números lo colocan como uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX.

Tras doce jornadas, Orellano se ubica como líder de asistencias del Clausura 2026 con 4 pases gol hacia sus compañeros. El canterano de Vélez Sarsfield comparte el primer lugar con Gabriel Fernández de Cruz Azul y Lucas Di Yorio de Santos Laguna. Pero eso no es todo, ya que la estadística lo posiciona como el mejor jugador de Rayados en lo que va del semestre.

Orellano es el líder de asistencias de la Liga BBVA MX|Crédito: Rayados de Monterrey

El delantero es el futbolista más determinante de Monterrey en lo que va del Clausura 2026. Jugó 9 partidos desde que comenzó el torneo y acumula 7 contribuciones de gol repartidas en 3 goles y 4 asistencias. Este desempeño lo coloca como el jugador de Rayados más destacado del momento con una valoración general de 7.32 sobre 10 en SofaScore.

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Orellano lidera la tabla de jugadores con mejor rendimiento de Rayados durante el Clausura 2026 superando a Jesús Corona, quien tiene un puntaje de 7.20. El podio es completado por el mediocampista español Óliver Torres, quien tiene una calificación de 7.18 sobre 10. El desempeño del argentino mantiene satisfecha a la afición de Monterrey a pesar de que el equipo no termina despegar en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX.

Luca Orellano|Crédito: Rayados de Monterrey

La inversión que Rayados realizó en Luca Orellano

El futbolista argentino arribó a suelo mexicano en enero de 2026 proveniente del Cincinnati FC de la MLS. Los regios desembolsaron 4,5 millones de dólares para comprar la ficha de Orellano de forma definitiva y acordaron un contrato por cuatro años, es decir, hasta 2030. Con 26 años recién cumplidos, Rayados apunta a que el extremo continúe creciendo durante su estancia en Sultana del Norte y, en un futuro, obtener beneficios por su ficha.

Los números de Luca Orellano en el Clausura 2026