ÚLTIMA HORA: Aldo de Nigris renueva con Rayados de Monterrey: el club lo brinda por varios años

Aldo de Nigris Jr. firmó renovación con Rayados de Monterrey, club del que forma parte desde muy pequeño, ya que su padre se convirtió en un ídolo para la institución. Con ello, el club regio lo brinda por varios años y, si algún equipo se interesa en él, deberá pagar la cláusula de recisión estipulada en el contrato. Así fue el dia que fue convocado por la Selección Mexicana.

Hace un par de días, el delantero acudió al Estado BBVA junto a su madre y representante para renovar el contrato con Rayados hasta 2029, periodo en el que podría consolidarse en Primera División y ser un referente del club que ya tiene en la mira al que podría ser su próximo presidente deportivo con pasado en Cruz Azul.

El delantero renovó contrato hasta 2029.|@jesuscorona4

“Detrás del talento hay un gran equipo. Un gusto ser parte de esta etapa de tu carrera. Vamos por más, hermano”, publicó en sus redes sociales Jesús Corona, quien es representante de De Nigris Jr.

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La carrera en ascenso de Aldo de Nigris en Rayados de Monterrey

Aldo ha estado en las inferiores de Rayados desde muy pequeño y desde entonces ha mostrado cualidades como goleador. Con tan solo 17 años subió al primer equipo para entrenar con grandes jugadores nacionales y que han destacado en los clubes más grandes del mundo.

De acuerdo con información de Posta Deportes, en este Clausura 2026, De Nigris ha marcado 3 goles en nueve partidos disputados, en los cuales 6 saltó como titular en las categorías Sub-19 y Sub-21.

Cabe destacar que el futbolista de 17 años ya portó la playera de la Selección Mexicana a finales de 2025, cuando disputó el mundial de la categoría en Catar, en el que tanto él como sus compañeros quedaron eliminados en Octavos de Final.

El siguiente reto para el nacido en Monterrey, Nuevo León, es el Premundial Sub-20, en el que buscará jugar con la Selección Mexicana y conseguir el boleto del mundial de la especialidad que se disputará en 2027.