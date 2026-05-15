“Tato” Noriega no se iría con las manos vacías: el título al que todavía aspira ganar con Rayados de Monterrey

José Antonio Noriega, mejor conocido como “Tato” dejó de ser presidente deportivo de Rayados de Monterrey hace aproximadamente un par de semanas, cuando la institución notificó que su reemplazo sería Dennis te Kloese. Lo anterior, debido a que no logró el objetivo, que era conseguir un título, aunque no se iría con las manos vacías, ya que todavía se le puede adjudicar un título que disputa el equipo.

El equipo femenil de Monterrey disputa el título del Clausura 2026 ante el América, y las lleva de ganar tras derrotar en casa al Club América. En caso de ganar el título, sería en el mandato de Noriega, pese a que hace poco fue despedido por la institución, a donde regresaría Marcelo Barovero para el Apertura 2026.

José Antonio podría cerrar su ciclo en Monterrey con un título de Rayadas.|@tato.noriega

“Tato” lograría con el club femenil lo que no pudo con el varonil, conformar un equipo de época y ganar títulos, pues en caso de que Rayadas se lleve la serie ante las Águilas, sería el tercer título conseguido del conjunto en lo que fue la administración del exfutbolista.

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El mandato de “Tato” Noriega en Rayados de Monterrey

El ahora exdirectivo llegó a Monterrey en octubre de 2022 para ocupar el puesto de presidente deportivo, con el objetivo de conformar un equipo de época y cortar con la sequía de títulos de liga, que hasta el momento ya son 7 años sin conquistar la gloria.

Durante su gestión, “Tato” rompió el mercado al contratar a futbolistas de talla mundial, incluso campeones del mundo, como fue el caso de Sergio Ramos, quien fue fichado para disputar el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que el equipo tuvo grandes momentos. Además de Sergio Canales y Anthony Martial.

Noriega estuvo a punto de lograr su objetivo, luego de quedarse a un paso de ganar un campeonato de liga, pero América se lo arrebató en la final. No obstante, sí ganó títulos durante su mandato y ello fue con el equipo femenil, que logró conquistar 2 campeonatos y en este Clausura 2026 está en la pelea de volverse a coronar, lo que sería su último trofeo con Monterrey.