ÚLTIMA HORA: Rayados de Monterrey confirma SENSIBLE baja para enfrentar al América por lesión para el partido de ida de los Cuartos de Final

Este martes 25 de noviembre del 2025, el conjunto de Rayados de Monterrey dio a conocer a través de un comunicado medico la sensible baja de Lucas Ocampos para el partido de ida de los Cuartos de Final ante el América.

El club detalló que el atacante sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha por lo que será sometido a una cirugía y su reincorporación dependerá de la evolución que tenga a la lesión. Ocampos se lesionó al tener un percance mientras se encontraba atendiendo una emergencia familiar.

"El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar.

El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión".

El tiempo que estaría fuera Lucas Ocampos

Rayados no dio a conocer el tiempo que estaría fuera Lucas Ocampos, pero el tiempo de recuperación al 100% de una lesión de ese estilo puede tomar desde los tres hasta los seis meses.

La recuperación inicial para consolidar el hueso puede durar entre 4 y 6 semanas, seguida de un período de rehabilitación para recuperar la movilidad y fuerza con ejercicios de fisioterapia.

Si bien, al ser una lesión en su mano, el jugador podría regresar a las canchas con algun vendaje especial que le permita tener minutos en el terreno de juego, todo dependería de como se siente el propio futbolista pues se han tenido varios casos en el futbol mexicano en el que son los propios jugadores los que piden estar en el terreno de juego.

¿Sensible baja? Los números de Lucas Ocampos con Rayados de Monterrey

Lucas Ocampos es pieza clave en Rayados de Monterrey, por lo que su ausencia pesará en el once inicial del equipo. En el Apertura 2025, el atacante ha jugado 14 encuentros, acumulando 909 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado cinco goles y seis asistencias.

Es titular en el equipo por lo que Torrent tendrá una ausencia destacada para enfrentar al América que para muchos es favorito para avanzar a Semifinales.

