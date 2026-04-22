Sergio Canales es uno: los 6 jugadores que se irían de Rayados tras el fracaso del Clausura 2026

Rayados consumó uno de los fracasos más duros de los últimos años. Tras una década compitiendo activamente en la Liguilla por ser campeón de la Liga BBVA MX, los regiomontanos se quedaron fuera de la Fiesta Grande a falta de dos jornadas para el cierre de la Fase Regular del Clausura 2026. A raíz de este mal momento que vive el equipo, la directiva prepara una limpia profunda para afrontar el próximo torneo.

Monterrey comenzará con su plan de reconstrucción de cara al Apertura 2026, donde es muy probable que Nicolás Sánchez deje de ser el entrenador del primer equipo. Además, jugadores de gran calibre abandonarán la plantilla y uno de los referentes próximos a salir es Sergio Canales. No obstante, el español no sería el único y hasta seis futbolistas de Rayados podrían alistar sus maletas pensando en el arranque del siguiente torneo.

|Fuente: Mexsport

Los seis jugadores que podrían dejar Rayados en verano

1. Sergio Canales

Su contrato con Monterrey finaliza el próximo 30 de junio y no han habido novedades sobre una posible renovación. El jugador español tendría el deseo de regresar a su país natal y, probablemente, haya jugado su último encuentro en el Estadio BBVA.

2. Anthony Martial

El francés llegó como refuerzo estrella y firmó un contrato hasta junio de 2027. Sin embargo, su rendimiento ha sido decepcionante y su actitud extracancha lo mantiene fuera del primer equipo. No sería extraño que deje Sultana del Norte en el próximo mercado.

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3. Stefan Medina

Si bien es cierto que el colombiano renovó su vínculo con el conjunto rayado hasta el verano del año próximo, lleva más de 10 temporadas jugando para Monterrey. Ante los malos resultados obtenidos este último año, es posible que estemos hablando del fin de un ciclo.

4. Jesús Corona

El ‘Tecatito’ aún tiene contrato vigente con Rayados hasta junio de 2027. Sin embargo, vive un caso muy similar al de otros compañeros: su ciclo en Monterrey parece haber llegado a su fin y podría cambiar de equipo en el siguiente período de fichajes.

|Crédito: Rayados de Monterrey / X

5. Roberto de la Rosa

Ha recibido varias oportunidades para destacar como delantero en el conjunto regiomontano, pero su desempeño dentro del terreno de juego ha dejado mucho qué desear. Podría dejar el plantel en poco tiempo con el objetivo de encontrar una mayor cantidad de minutos.

6. Érick Aguirre

Es uno de los jugadores que menos minutos sumó a lo largo del Clausura 2026 con apenas 189 minutos disputados. Es factible que el lateral derecho deje la institución una vez el equipo finalice su participación en el presente torneo.

Cabe resaltar que estos son algunos de los nombres que tienen más probabilidades de salir de Rayados en el mercado de verano. Sin embargo, no se trata de una lista definitiva, ya que algunos futbolistas podrían salir de la misma, mientras que otros podrían ingresar a la limpia que planea realizar Monterrey de cara al Apertura 2026.

