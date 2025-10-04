deportes
Nota

La razón por la que Gilberto Mora jugaría 3 mundiales en menos de 10 meses

El joven Gilberto Mora se ha convertido en el jugador del momento, por lo que podría estar disputando tres mundiales en los próximos 10 meses.

Luis Madrid - Marktube
Mundial México 2026
El hombre del momento en el futbol mexicano es Gilberto Mora , joven de apenas 16 años de edad, pero que ya es considerado la promesa más grande para el futbol mexicano, pues en cada oportunidad que tiene para entrar al terreno de juego marca diferencia con su gran talento.

Sin embargo, pocos saben que Gilberto Mora podría estar jugando tres mundiales en menos de diez meses, el joven originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya tiene muchos minutos en la primera división del futbol mexicano, pero también ya tiene experiencia vistiendo la playera de la Selección Mexicana.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

¿Por qué Gilberto Mora jugaría tres mundiales en diez meses?

Actualmente, el joven mexicano está compitiendo en el Mundial Sub-20, el cual se está disputando en Chile, donde ya ha sido el referente más importante del conjunto nacional, marcando diferencia y haciéndose presente en el marcador con goles en momentos importantes para el conjunto que está bajo la dirección técnica de Eduardo Arce.

Gilberto Mora ha sido el elemento clave para mantener con esperanzas de avanzar a la siguiente ronda al cuadro mexicano, pues ya tiene dos goles y una asistencia en los dos partidos que han disputado.

Sin embargo, Gilberto Mora apenas tiene 16 años de edad, por lo que tiene la edad necesaria para formar parte del equipo mexicano que va a disputar el Mundial Sub-17, el cual va a tener como sede a Qatar y se va a disputar del 5 al 27 de noviembre.

El cuadro bajo el timón de Carlos Cariño es una de las preferidas de su grupo para avanzar, ya que comparten sector con Corea del Sur, Suiza y Costa de Marfil. Finalmente, el joven es un elemento del agrado de Javier Aguirre, por lo que podría estar en la lista final para el Mundial de 2026, el cual se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá.

Selección Mexicana
Autor / Redactor

