Alexia Putellas le dice NO a equipos de la Liga MX Femenil ¿Qué clubes son?

El mercado de fichajes del futbol femenino vive sus días intensos tras confirmarse la salida de Alexia Putellas del Barcelona. El destino de la doble ganadora del Balón de Oro ha desatado una auténtica batalla global, donde la Liga BBVA MX Femenil intentó jugar sus mejores cartas. Sin embargo, el sueño de ver a la "Reina" en canchas aztecas se ha esfumado de forma definitiva tras revelarse las posturas de la mediocampista española.

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Tanto las Amazonas de Tigres como América, actuales campeonas, pusieron sobre la mesa propuestas económicas históricas para convencerla, según medios informativos. El América apostaba por la influencia de sus excompañeras Sandra Paños y Bruna Vilamala, mientras que Tigres confiaba en el factor Jenni Hermoso. Pese a los cañonazos financieros, Alexia ha descartado por completo los destinos, como México, sumándose a su negativa de ir a Arabia Saudí, mercado al que ya le había dicho que 'no' años atrás.

¿Cuál es el motivo que Alexia Putellas no quiere jugar en un equipo grande de Europa?

La elección de Putellas gira en torno a dos destinos: Inglaterra y Estados Unidos. Sin embargo, su camino en el Viejo Continente tiene una regla inquebrantable de lealtad: no reforzar a un rival directo del Barcelona. Por este motivo de peso, la capitana ya le cerró la puerta a un puñado de gigantes de la Women’s Super League como Arsenal, Manchester City, Chelsea y Manchester United.

Bajo esa primicia, si decide ir a Inglaterra, el London City Lionesses se encuentra en la cabeza. Al estar en la segunda división británica, cumple con su requisito de fidelidad.

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¿Cuáles son las opciones de Alexia Putellas para jugar en Estados Unidos?

Si la balanza se inclina directo hacia la National Women's Soccer League (NWSL), Putellas cuenta con tres propuestas formales firmemente trabajadas:

Washington Spirit (Ecosistema Michele Kang): La opción más viable mediante el citado proyecto multiclub para un posterior desembarco en la capital estadounidense.

La opción más viable mediante el citado proyecto multiclub para un posterior desembarco en la capital estadounidense. Angel City FC: La franquicia de Los Ángeles, respaldada por estrellas de Hollywood y un fuerte arraigo latino, mantiene el músculo comercial para igualar las exigencias de su estandarte.

La franquicia de Los Ángeles, respaldada por estrellas de Hollywood y un fuerte arraigo latino, mantiene el músculo comercial para igualar las exigencias de su estandarte. San Diego Wave FC: Institución de la Costa Oeste que busca sacudir el circuito con "jugadoras franquicia" de talla internacional.

La Liga MX Femenil se queda con las ganas de un fichaje bomba; el futuro de la Reina se decidirá bajo sus propios términos de lealtad y proyección global.

