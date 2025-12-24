Estas son las razones por las que los New England Patriots volverán a un Super Bowl en 2026

Después de varios años de espera, y de constantes malas decisiones dentro de la cúpula del equipo, finalmente la temporada 2025 - 2026 de la NFL ha sido la del regreso para unos New England Patriots que están peleando fuertemente por regresar al Super Bowl 2026.

Luego de ser el equipo más dominante del futbol americano profesional de la mano de Tom Brady, los New England Patriots tuvieron una caída espectacular que lo hicieron convertirse en una escuadra de relleno en la NFL, hecho que esperan cambiar en la temporada actual. ¿Por qué?

¿Los New England Patriots volverán al Super Bowl 2026?

Después de varias temporadas decepcionantes, la campaña actual de la NFL ha visto el resurgir de unos New England Patriots que no solo están peleando por el primer lugar de su Conferencia, sino que además están buscando ser una de las escuadras más ganadoras de la temporada regular de la NFL.

En estos momentos los Patriotas de Nueva Inglaterra dominan la Zona Este dentro de la Conferencia Americana superando a otras escuadras como los Bills de Buffalo, así como los Delfines de Miami y los Jets de Nueva York. Se trata, entonces, de una temporada de redención para la escuadra en turno.

Por supuesto que aún faltan algunos duelos clave para los New England Patriots en sus deseos de asegurar su pase a la postemporada de la NFL; sin embargo, el cierre de año trajo consigo buenas noticias para una escuadra histórica que buscará regresar al lugar que perdió hace algunas temporadas.

¿Cuántos anillos de Super Bowl tiene New England Patriots?

Pese a las temporadas para el olvido que la institución ha tenido en los últimos años, vale decir que los New England Patriots son de las escuadras más ganadoras que hay en la NFL. De hecho, con sus seis anillos de Super Bowl se encuentran en el primer lugar junto a los Steelers, y superando a otras escuadras como los 49ers y los Dallas Cowboys.