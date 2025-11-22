¡Opinión dividida! Así reaccionó la afición el América al nuevo uniforme del equipo

Los aficionados del América tienen opinión divida en las redes sociales luego de que el club diera a conocer su tercera equipación para la temporada 2025-2026.

La tercera jersey de la Águilas salió en color gris con detalles en verde y con un patrón de lineas que le agregan detalles a la playera. La marca encargada del diseño informó que el uniforme es un homenaje al Estadio Banorte, explicó que el gris es para proyectar poder y elegancia, el verde representa el césped y las líneas representan la energía incansable de la afición.

"El tercer jersey del Club América es un homenaje a la pasión y a la historia: así se siente el nuevo jersey, su base gris proyecta poder y elegancia, mientras los detalles en verde evocan el césped que ha sido testigo de innumerables hazañas. Las líneas y acentos en tono verdoso representan la energía incansable de la afición azulcrema que nunca deja de soñar ni de alentar".

Afición del América reacciona al tercer jersey

Un gran sector de la afición fue clara y detalló en las redes que no les gusta el nuevo diseño que sacó el club. El motivo es que consideran que los colores no tienen nada que ver con el equipo.



"Que tiene q ver el color Gris y el verde con el Club America? es todo lo q tengo q decir."

"Debo admitir que es muy raro que pongan una tercera equipación que sea bonita. No es el caso, pero solo quería establecer ese punto."

"Mejor nadotaaaa"

"Nada que ver con el club"

"Si no querían diseñar chido, mejor no hubieran hecho nada."

"MALÍSIMAAAAA"

Por otra parte, hubo un sector de la afición que le terminó gustando el diseño y reconoció que lo piensan comprar lo más rápido posible.



"reconozco que este modelo está infinitamente superior al de local".

"😍😍😍 Ya hacía falta un buen tercer uniforme"

"Yo la quierooooooo"

¿Cuándo estrenará el América su tercer jersey?

Por el momento, el club no ha mencionado la fecha en la que espera estrenar su tercera equipación. Al ser un color y diseño distinto, podría decidir usarlo en algún partido de visitante durante la liguilla del Apertura 2025.

Por otra parte, otro escenario aunque menos probable es que podría ser usado hasta la fecha en la que el equipo regrese al Estadio Banorte, aunque sería mucho tiempo de espera y el equipo buscaría que la afición lo pueda ver en sus jugadores para que lo puedan adquirir.