Nadie perdonó al Real Betis por esto que publicó sobre el América: aficionados están enfurecidos

La salida de Álvaro Fidalgo a Europa provocó una herida profunda en los aficionados del América que será muy difícil de sanar. El futbolista mexico-español tomó la decisión de no renovar su contrato con las Águilas y fichó por el Real Betis de España para cumplir su deseo de regresar a la élite europea. El club sevillano lo recibió como una auténtica estrella, pero una publicación en redes sociales generó indignación por parte de la afición americanista.

Entre varias publicaciones sobre el fichaje de Fidalgo por el Betis , una de ellas llamó la atención en los fanáticos del América. Resulta que la cuenta oficial del club español compartió una imagen de una paleta de helado con forma de Águila (representando al América) junto con los colores del equipo bético (verde y blanco).

Álvaro Fidalgo ya entrena con Betis|Crédito: Real Betis / X

En el mango, se puede leer el apellido de Fidalgo y, junto con la imagen, escribieron el siguiente texto: “Tu postre favorito ya llegó”. Muchos aficionados del América tomaron esta publicación del Betis como una ofensa, argumentando que se trataba de una publicación de relleno y que solamente generaba más dolor entre la afición azulcrema. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de los fanáticos.

“Ojalá nunca vuelvan a ganar nada nunca más”, fue lo que expresó furiosamente un fanático del América, mientras que otro comentó: “Nos ponen más limón en la herida”. Citas de este estilo se pueden encontrar y muchas, como por ejemplo: “No pelean nada importante, tanta fiesta hacen” o “Pobres pequeñitos, nunca ganarán nada”. Sin dudas, una publicación que generó polémica entre ambas aficiones.

Fidalgo fue presentado como nuevo jugador del Betis

Durante la jornada de este martes 3 de febrero, Fidalgo fue presentado como nuevo jugador del Betis y allí mostró su ilusión de regresar a Europa: “Desde un tiempo había tomado la decisión de salir de México y venir a Europa”, comentó y luego sentenció: “Con decirme que si quería ir al Betis ya era un sí de manual. Era imposible decirle no al Betis”.

Luego, afirmó que está en condiciones de jugar desde el minuto uno, si el entrenador así lo desea: “Vengo entrenando y jugando sin ningún problema”. También definió cómo es su rol dentro del terreno de juego: “Me considero un perfil que siempre quiere tener la pelota y ser una solución para el compañero”.

“No prometo goles, pero sí ser un profesional desde el primer día hasta el último”, fue como finalizó la conferencia de prensa, luego de haber dejado un legado de 5 títulos en el América, entre ellos, el tricampeonato histórico de la Liga BBVA MX.

