Real Madrid, a la marcha por su nuevo “Toni Kroos” cuyo valor es de 400 millones

Todo está listo para el cierre de las temporadas en Europa antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, pese a esto distintos equipos ya comienzan a preparar lo que será la siguiente campaña. Uno de ellos es el Real Madrid, quien desea sacar la casa por la ventana con este fichaje.

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A pesar del impacto ofensivo que el club merengue ha mostrado en esta temporada, la realidad es que el Real Madrid aún está en busca de un sustituto de Toni Kross, alemán que se retiró del futbol hace unos meses. Ante ello, desde la Bundesliga llega un jugador por el que estarían dispuestos a pagar hasta 400 millones.

¿Quién sería el reemplazo de Toni Kroos en el Real Madrid?

De acuerdo con información del portal DefensaCentral, el Real Madrid ha comenzado a analizar la posibilidad de fichar a Kennet Eichhorn, futbolista que apenas tiene 16 años de edad pero que, sin embargo, ha comenzado a destacar en el Hertha Berlín por su parecido a Toni Kroos.

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Kennet Eichhorn, a 16-year-old talent from Hertha BSC, is attracting interest from top clubs including Paris Saint-Germain, Real Madrid, and FC Barcelona.



The midfielder reportedly has a low release clause of €10–12 million, making him a highly attractive target this summer.… pic.twitter.com/h0OWQ99v6I — UZE Transfer News (@UzeeGisttv) March 30, 2026

El pivote alemán ha llamado la atención del área de scouting del conjunto merengue, por lo que se sabe que el club lo sigue de cerca a fin de buscar un posible fichaje con el riesgo que esto incluye, pues se trata de un futbolista de 16 años que apenas ha comenzado su paso por el profesionalismo.

Eichhron subió al primer equipo del Hertha Berlín en julio del año pasado y, desde aquel momento, suma un gol en poco más de 1,000 minutos distribuidos en 14 partidos. Ante ello, el portal Transfermarkt considera que su precio ronda los 20 millones de euros; es decir, alrededor de 400 millones de pesos al tipo de cambio actual.

¿Cuáles fueron los números de Toni Kroos en el Real Madrid?

Toni Kroos conquistó 23 títulos en las diez temporadas que estuvo con el Real Madrid, entre los que destacan 5 Champions League, 5 Mundial de Clubes, 4 Ligas, 4 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España y 1 Copa del Rey. Además, sumó 28 goles y 99 asistencias en 465 duelos disputados.