Pocos lo sabían: Real Madrid fue humillado en el mismo estadio donde tuvo su día más feliz

Real Madrid fue humillado ante los ojos de todo el mundo en la UEFA Champions League. Por la Jornada 8 y última de la fase de liga, los blancos visitaron el Estadio da Luz para jugar frente al Benfica, equipo que se jugaba la clasificación. En un partido lleno de emociones, los portugueses se quedaron con la victoria por 4-2 y avanzaron a la siguiente fase gracias a un gol agónico del portero Anatoli Trubin , dejando a los merengues humillados.

Sin embargo, pocos recuerdan que, en ese mismo escenario, Real Madrid tuvo su noche más feliz de los últimos años. Un 24 de mayo del año 2014, los blancos se coronaban campeones de la Champions League 2013-14 luego de vencer a Atlético Madrid por 4-1 en la prórroga y en el mismo estadio. Sin embargo, hasta el minuto 93, la Casa Blanca se estaba quedando con las manos vacías.

Sergio Ramos marcaba el gol del empate en el Estadio da Luz ante Atlético Madrid (Champions League 2013-14)|Crédito: Getty Images

Así fue la dramática final de la Champions League 2013-14

Resulta que los dirigidos por Diego Simeone tenían la ventaja gracias al gol de Diego Godín marcado en la primera mitad. No obstante, todo cambió en los minutos finales de la segunda parte cuando Sergio Ramos transformó un venenoso envío desde el tiro de esquina en gol para igualar el marcador y enviar la final hacia el tiempo extra. Allí, el Real Madrid se hizo fuerte y marcó otros tres goles: Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo, para quedarse con la Décima.

Esta Champions tiene un sabor distinto a las demás para los aficionados del conjunto blanco, ya que, además de tratarse del décimo título en su historia, el club cortó una sequía de 12 años sin obtener el trofeo europeo. La última vez que Real Madrid había ganado la ‘Orejona’ fue en la temporada 2001-02 cuando vencieron al Bayern Múnich por 2-1.

Real Madrid campeón de la Champions League 2013-14|Crédito: Getty Images

Tras la obtención de la Décima, el Real Madrid vivió otra época dorada en su historia, ganando 5 trofeos de Champions League más, incluso con tres consagraciones consecutivas con Zinedine Zidane como entrenador (2015-16, 2016-17 y 2017-18). Sin dudas, un título importantísimo en la historia de la Casa Blanca.

Real Madrid cerró una fase de liga con dudas

Con Álvaro Arbeloa como entrenador interino, el Real Madrid finalizó la primera fase de la Champions League 2025-26 con muchas dudas. La derrota frente al Benfica no le permitió clasificarse de forma directa a los Octavos de Final, por lo que deberá jugar una fase previa donde su rival será definido mediante un sorteo este próximo viernes 30 de enero, que será celebrado en la ciudad de Nyon, en Suiza.