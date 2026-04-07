Real Madrid vs Bayern Munich EN VIVO: ver GRATIS minuto a minuto el resultado de la Champions League 2026

La UEFA Champions League vive hoy, martes 7 de abril, una eliminatoria de alarido. El Santiago Bernabéu se viste de gala para recibir al Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final, en lo que muchos consideran una final anticipada entre los dos clubes con más presencias en esta instancia del torneo.

El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega con la misión de sacudirse el reciente tropiezo liguero ante el Mallorca. Con Kylian Mbappé como máxima figura (quien suma 13 goles en esta edición) y la magia de Vinícius Júnior, los blancos buscan imponer su jerarquía en casa, donde han ganado cinco de sus seis duelos europeos esta temporada.

Por su parte, el Bayern de Vincent Kompany aterriza en Madrid en un estado de forma arrollador tras eliminar al Atalanta con un global de 10-2. Pese a que Harry Kane llega entre algodones por una molestia física, la ofensiva bávara, impulsada por Michael Olise y Luis Díaz, promete poner a prueba la resistencia merengue. Con un historial de 28 enfrentamientos previos, la moneda está en el aire. La gloria europea comienza a definirse hoy en la capital española.

Pronóstico del Real Madrid vs Bayern Munich hoy martes 7 de abril 2026

El duelo en el Santiago Bernabéu promete ser una batalla de alta intensidad. Las casas de apuestas y los modelos de predicción muestran una ligera inclinación hacia el Bayern Munich, basándose en su estado de forma actual, aunque el factor localía y la mística del Real Madrid en Champions equilibran la balanza.

Horario y dónde seguir en vivo el Real Madrid vs Bayern Munich

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

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