OFICIAL: Real Madrid sufre importante baja en su delantera

Malas noticias recibe el conjunto del Real Madrid para enfrentar el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League 2026/26 en el Santiago Bernabéu ya que su estrella y máximo goleador Kylian Mbappé no jugará ante el Benfica este miércoles 25 de febrero.

La estrella francesa quedó fuera de la convocatoria debido a molestias persistentes en la rodilla izquierda, una lesión que encendió las alarmas en Valdebebas y que finalmente lo obliga a parar.

Mbappé necesita dar un respiro a una articulación que lo ha venido castigando desde hace casi tres meses, cuando se enfrentó al Celta el pasado 7 de diciembre. Por esa razón no solo se perderá el duelo de vuelta frente al Benfica, sino también el compromiso liguero del lunes contra el Getafe. Según medios informativos españoles, el regreso del delantero francés está previsto precisamente ante el Celta, en lo que sería un círculo simbólico: volver frente al mismo rival que marcó el inicio de sus molestias.

¿Cuáles son las otras bajas del Real Madrid?

La ausencia de Mbappé se suma a una lista de ausencias que complican el panorama para el español Álvaro Arbeloa. El técnico merengue no podrá contar tampoco con Éder Militão, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Dean Huijsen y Rodrygo Goes. En total, seis bajas que obligan al entrenador a reestructurar su esquema ofensivo y confiar en jugadores canteranos para un duelo de máxima exigencia.

Real Madrid llega al duelo de vuelta de los playoffs con la ventaja de 1-0 que consiguieron con gol del brasileño Vinícius Junior en la cancha del Estadio da Luz.

Álvaro Arbeloa deberá apostar por alternativas en ataque, probablemente confiando en Vinícius Jr. y en jóvenes talentos para suplir la ausencia del francés. La presión recae sobre un equipo que no ha mostrado la solidez esperada en la competición y que ahora afronta el reto de avanzar sin su jugador más determinante.

¿A qué hora es el partido Real Madrid vs Benfica?

El encuentro de vuelta de los playoffs se llevará a cabo este miércoles 25 de febrero a las 14:00 horas tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu con el arbitraje del esloveno Slavko Vinčić.

