OFICIAL: La postura de la selección de Bolivia para jugar el repechaje en México

La selección de Bolivia ha fijado una postura firme ante el panorama de inseguridad que se vive en México luego de los recientes acontecimientos relacionados con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera ‘El Mencho'. Con la mirada puesta en el repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de la Federación Boliviana de Futbol (FBF), Fernando Costa, anunció que solicitarán a la FIFA un blindaje especial para la delegación boliviana durante su estancia en territorio mexicano.

ENTREVISTA: Brian Gutierrez: “En México se vive más el futbol”.

Fernando Costa afirma que la situación en México genera inquietud y que no pueden permanecer pasivos frente a un escenario que podría poner en riesgo a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo, según él. “Somos conocedores de que la situación en México es crítica... Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación”, declaró el presidente de la FBF.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que pide Bolivia?

Los bolivianos planean coordinar directamente con FIFA y con las autoridades mexicanas para garantizar un entorno seguro durante el torneo de repechaje que se jugará en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. La solicitud incluye mayor presencia de cuerpos de seguridad, protocolos de traslado blindados y vigilancia en los lugares de concentración.

Más allá de la preocupación por la seguridad, la selección de Bolivia encara el repechaje como una oportunidad histórica para regresar a la fiesta mundialista. Hace 32 años que ‘La Verde’ no juega un Mundial (Estados Unidos 1994).

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles son los partidos de repechaje mundialista de Bolivia?

Partido confirmado

Bolivia vs. Surinam

Sede: Monterrey, México

Fecha: 26 de marzo de 2026

Hora: 17:00 (hora de México)

Partido por boleto mundialista: