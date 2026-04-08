No solo Carlos Acevedo: Club América tiene visto a otro portero tras la lesión de Malagón

En las últimas horas, el Club América ha comenzado con la búsqueda de un nuevo portero a raíz de la lesión de Luis Ángel Malagón. El guardameta se perderá todo lo que resta del Clausura 2026 y podría regresar al terreno de juego a mediados del próximo torneo. Carlos Acevedo, de Santos Laguna, suena como una de las posibilidades más concretas, pero un segundo nombre se metió en la lista de las Águilas.

Diversos reportes indican que la directiva azulcrema ha puesto el ojo sobre Andrés Sánchez, portero de Atlético San Luis. Desde Coapa creen que la portería debe ser reforzada ante la ausencia de Malagón, por lo que será una de las prioridades del América pensando en el mercado de verano. De momento, André Jardine contempla dos opciones: Acevedo o Sánchez.

Andrés Sánchez está en el radar del América|Getty Images

Una opción más atractiva desde lo económico

Cabe destacar que la opción del portero potosino seduce mucho más al América desde lo económico. Su contrato llegará a su fin el 31 de diciembre de este mismo año, por lo que San Luis podría liberarlo por poco dinero en el próximo mercado de fichajes. Si el club azulcrema es paciente, incluso podría ficharlo a coste cero a fines del Apertura 2026. Sin embargo, está opción parece más lejana debido a la urgencia del cuerpo técnico.

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Andrés Sánchez tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros, según información que comparte el sitio especializado Transfermarkt. Con 28 años, surge como una de las posibilidades más concretas a tomar el lugar de Malagón, quien podría dar el salto a Europa más pronto que tarde, una vez esté recuperado de su lesión en el talón de Aquiles.

Andrés Sánchez, jugador de Atlético San Luis|Liga BBVA MX

Carlos Acevedo, la opción que seduce desde lo futbolístico

El guardameta de Santos es una opción que garantiza resultados y convence al América desde lo futbolístico. Ya está probado en la Liga BBVA MX, siendo uno de los arqueros más destacados. Además, será uno de los elegidos por el seleccionador Javier Aguirre para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, su contratación significaría un reto más desafiante para las Águilas.

A diferencia de Sánchez, el contrato de Acevedo con los Guerreros finaliza el 30 de junio de 2027. Además, su valor de mercado es mayor, alcanzado los 3 millones de euros de acuerdo a lo mencionado por Transfermarkt. De todos modos, pelear su fichaje podría dar frutos al América que está necesitado de un portero de garantías mientras espera por el regreso de Luis Malagón.

