Toluca tiene dos nuevas joyas para el Apertura 2026

A pesar de tener la cabeza puesta en la final de la Concacaf Champions Cup, tanto la directiva como el cuerpo técnico de Toluca están centrados en la planificación de la próxima temporada. En lo que a Liga BBVA MX respecta, el combinado escarlata no pudo cumplir el sueño de obtener el tricampeonato y fue eliminado del Clausura 2026 en Cuartos de Final. Sin embargo, Antonio Mohamed tiene en la mira a dos delanteros para volver a pelear por todo.

William Gabriel, la joya de 18 años que sorprende a todos

Diversos reportes afirman que el entrenador argentino le ha puesto el ojo a William Gabriel Barboza Silva, delantero brasileño-mexicano que forma parte del equipo Sub-21 de los Diablos Rojos. Hijo del exfutbolista William da Silva, el joven de 18 años se proclamó campeón de goleo en su primer torneo jugado en la categoría al culminar el Clausura 2026 con 12 goles en 15 partidos jugados.

William Gabriel brilló en Toluca vs Rayados|Crédito: Toluca FC

Su desempeño fue clave para que Toluca avanzara a la Liguilla, donde posteriormente serían eliminados por Juárez. No obstante, su torneo explosivo ya lo colocó en el radar del primer equipo escarlata y también de la Selección Mexicana juvenil. El ‘Turco’ Mohamed lo contempla seriamente como una opción atractiva para afrontar el Apertura 2026 y podría subir al primer equipo en un futuro para nada lejano.

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Fernando Campos, el goleador del futuro

Si bien es cierto que William Gabriel se roba todos los reflectores en la categoría Sub-21, otro delantero que la está descosiendo en categorías menores es Fernando Ruiz Campos. El joven canterano de Toluca obtuvo el bicampeonato de goleo en la categoría Sub-15 tras cerrar el Clausura 2026 con 12 tantos.

Cabe resaltar que el futbolista nacido en Villahermosa, Tabasco, ya había sido el máximo anotador del Apertura 2025 con 14 goles. De esta manera, confirmó su regularidad y capacidad ofensiva. A pesar de que aún es muy joven para dar el salto al primer equipo, Mohamed ya está al tanto de su nombre y lo tiene como uno de los jugadores a seguir en los próximos años.

Lo cierto es que Toluca puede estar tranquilo de tener una grandiosa generación de delanteros en sus fuerzas básicas, quienes darán mucho que hablar en un futuro. Estos goleadores alimentan la ilusión de los Diablos y fortalece la estructura deportiva del club.

