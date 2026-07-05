Cada aficionado mexicano tendrá este regalo en el Estadio CDMX para exhibir durante el México vs Inglaterra

La jornada de hoy puede ser histórica para la Selección Mexicana, ya que enfrentará a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y por tal motivo la Federación Mexicana de Fútbol, en coordinación con el comité organizador local preparó una iniciativa especial para este trascendental partido de octavos de final.

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México vs Inglaterra, el duelo de la jornada por los octavos de final

El encuentro de eliminación directa ha generado una enorme expectativa entre los fanáticos locales, quienes agotaron las localidades disponibles desde hace varias semanas.

Con el objetivo de brindar un marco de apoyo visual unificado al conjunto nacional, los encargados de la logística institucional diseñaron una dinámica de distribución masiva de banderas oficiales de México de tamaño reglamentario para cada una de las personas que ingresen al recinto. Las mismas, se encontrarán en los asientos del Estadio Ciudad de México y se estima que serán usadas a modo de mosaico, durante la salida conjunta entre la Selección Mexicana y el combinado de Inglaterra.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado tras dejar en el camino a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, con una contundente victoria por dos tantos contra cero, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Luego de pasar la histórica barrera del 'quinto partido', México busca continuar haciendo grande su historia y asegurarse en casa el boleto a los cuartos de final de la justa mundialista.

Por su parte, el combinado dirigido por Thomas Tuchel arribó a esta instancia definitoria luego de ganar por dos tantos contra uno a la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de la justa mundialista. Dicho encuentro se puso cuesta arriba para Inglaterra ya que comenzaron perdiendo, sin embargo contaron con la destacada aparición del delantero centro del Bayern Munich, Harry Kane. Con todas sus figuras, el conjunto británico intentará arruinar la fiesta preparada en el Estadio Ciudad de México.